Sischa Widya Maharani
27 Maret 2026, 16.55 WIB

Yuna ITZY Cerita di Balik Debut Solonya, Lia Tunjukkan Dukungan dengan Jadi Manajer Dadakan

Potret Yuna ITZY dalam debut solonya yang berjudul Ice Cream. (Instagram @igotyuandme)

JawaPos.com - Baru-baru ini Yuna ITZY bagikan cerita menarik tentang debut solo perdananya di program radio Wendy Young Street. 
 
Yuna yang merilis album solo pertamanya pada 23 Maret 2026, mengaku masih sulit percaya dengan debutnya.
 
“Rasanya masih belum nyata karena baru dua hari sejak debutku,” ujarnya jujur mengutip dari Naver 
 
Ia juga mengungkap keterlibatannya dalam proses produksi termasuk pemilihan lagu utama berjudul Ice Cream. 
 
Yuna mengatakan bahwa sejak pertama kali mendengar lagu tersebut, ia sudah bisa membayangkan konsep panggungnya. 
 
Yang paling menarik perhatian adalah dukungan dari sesama member. Ia mengungkap bahwa para anggota ITZY mengirimkan truk makanan ke lokasi syuting MV sebagai bentuk dukungan.
 
Secara khusus, Lia bahkan menjadi manajernya dalam sehari dan ikut hadir di siaran radio. 
 
Yuna menyampaikan rasa terima kasihnya karena Lia menyiapkan berbagai hal sejak pagi mulai dari makanan hingga detail kecil lainnya.
 
Selain itu, ia juga membahas lagu grup “THAT’S A NO NO” yang viral di media sosial. Maknae ITZY tersebut mengaku tidak menyangka lagu tersebut akan naik kembali ke tangga lagu dan merasa sangat senang bisa masuk Top 100. 
 
Bahkan, leader Yeji disebut telah berjanji mentraktir daging sapi jika lagu tersebut masuk chart.
 
Yuna juga sempat menanggapi komentar tentang kemiripannya dengan aktris Park Shin Hye.
 
Ia juga terkejut betapa miripnya mereka ketika melihat monitor secara langsung saat syuting bersama di drama Undercover Miss Hong.
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
Artikel Terkait
Yuna ITZY dan Park Shin Hye Tunjukkan Chemistry Menark di Drama Undercover Miss Hong - Image
Music & Movie

Yuna ITZY dan Park Shin Hye Tunjukkan Chemistry Menark di Drama Undercover Miss Hong

18 Januari 2026, 20.08 WIB

Yuna ITZY Umumkan Debut Solo, JYP Konfirmasi Persiapan Album - Image
Music & Movie

Yuna ITZY Umumkan Debut Solo, JYP Konfirmasi Persiapan Album

07 Januari 2026, 00.20 WIB

Akan Berperan di Drama Undercover Ms. Hong, Park Shin Hye, Go Kyung Pyo, Yuna ITZY, Jalani Pembacaan Naskah - Image
Nasional

Akan Berperan di Drama Undercover Ms. Hong, Park Shin Hye, Go Kyung Pyo, Yuna ITZY, Jalani Pembacaan Naskah

05 Desember 2025, 16.25 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

