Yuna ITZY Cerita di Balik Debut Solonya, Lia Tunjukkan Dukungan dengan Jadi Manajer Dadakan

JawaPos.com - Baru-baru ini Yuna ITZY bagikan cerita menarik tentang debut solo perdananya di program radio Wendy Young Street.

Yuna yang merilis album solo pertamanya pada 23 Maret 2026, mengaku masih sulit percaya dengan debutnya.

“Rasanya masih belum nyata karena baru dua hari sejak debutku,” ujarnya jujur mengutip dari Naver

Ia juga mengungkap keterlibatannya dalam proses produksi termasuk pemilihan lagu utama berjudul Ice Cream.

Yuna mengatakan bahwa sejak pertama kali mendengar lagu tersebut, ia sudah bisa membayangkan konsep panggungnya.

Yang paling menarik perhatian adalah dukungan dari sesama member. Ia mengungkap bahwa para anggota ITZY mengirimkan truk makanan ke lokasi syuting MV sebagai bentuk dukungan.

Secara khusus, Lia bahkan menjadi manajernya dalam sehari dan ikut hadir di siaran radio.

Yuna menyampaikan rasa terima kasihnya karena Lia menyiapkan berbagai hal sejak pagi mulai dari makanan hingga detail kecil lainnya.

Selain itu, ia juga membahas lagu grup “THAT’S A NO NO” yang viral di media sosial. Maknae ITZY tersebut mengaku tidak menyangka lagu tersebut akan naik kembali ke tangga lagu dan merasa sangat senang bisa masuk Top 100.

Bahkan, leader Yeji disebut telah berjanji mentraktir daging sapi jika lagu tersebut masuk chart.

Yuna juga sempat menanggapi komentar tentang kemiripannya dengan aktris Park Shin Hye.

Ia juga terkejut betapa miripnya mereka ketika melihat monitor secara langsung saat syuting bersama di drama Undercover Miss Hong.