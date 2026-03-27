27 Maret 2026, 17.02 WIB

Trailer 'Spider-Man Brand New Day' Tembus 1 Miliar Penayangan dalam Waktu Singkat Sekaligus Cetak Sejarah Global

Spider-Man Brand New Day (IMDb)

JawaPos.com – Trailer film Spider-Man: Brand New Day mencetak sejarah baru di industri hiburan global setelah menembus lebih dari 1 miliar penayangan dalam waktu singkat.

Dilansir dari laman Variety pada Jum'at (27/3), Video promosi tersebut dirilis oleh Sony Pictures pada 17 Maret dan langsung mendapat respons luar biasa dari penggemar di seluruh dunia.

Dalam kurun waktu empat hari, trailer ini melampaui angka fantastis tersebut dan kini telah mencapai sekitar 1,1 miliar penayangan.

Pencapaian tersebut menjadikan ‘Spider-Man: Brand New Day’ sebagai trailer film pertama dalam sejarah yang mampu menembus 1 miliar penayangan.

Data dari WaveMetrix menunjukkan bahwa angka tersebut terus meningkat secara signifikan sejak hari pertama perilisan. Hal ini sekaligus memperkuat posisinya sebagai trailer film paling banyak ditonton sepanjang masa.

Dalam 24 jam pertama sejak dirilis, trailer ini sudah meraih 718,6 juta penayangan di berbagai platform digital. Angka tersebut menjadikannya peluncuran trailer terbesar sepanjang masa, melampaui rekor sebelumnya dari Deadpool and Wolverine.

Bahkan, dalam delapan jam pertama saja, trailer ini telah ditonton sebanyak 373 juta kali di seluruh dunia.

Rekor tersebut juga melampaui capaian trailer video gim Grand Theft Auto VI yang sebelumnya mencatat 475 juta penayangan dalam 24 jam.

Dominasi ini menunjukkan besarnya antusiasme publik terhadap kelanjutan kisah Spider-Man di layar lebar. Keberhasilan ini sekaligus menandai perubahan besar dalam pola konsumsi konten hiburan digital global.

Sebelumnya, film Spider-Man: No Way Home juga sempat memegang rekor dengan 355,5 juta penayangan dalam 24 jam.

Film tersebut kemudian sukses besar di box office dengan pendapatan mencapai USD 1,9 miliar atau Rp 32,1 triliun secara global. Kini, ‘Brand New Day' melanjutkan tren kesuksesan tersebut dengan capaian yang jauh lebih tinggi sejak tahap promosi.

Film ini kembali menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker setelah peristiwa besar yang membuat identitasnya terlupakan dunia.

Sejumlah bintang seperti Zendaya, Jacob Batalon, dan Mark Ruffalo juga turut membintangi film tersebut. Disutradarai oleh Destin Daniel Cretton, film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 31 Juli 2026 mendatang.

