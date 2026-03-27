Sinopsis Film Rosemary's Baby (1968): Tidak Semua Tetangga Kita Baik Tanpa Sebab atau Maksud Tertentu

JawaPos.com - Begitu kita pindah rumah, salah satu hal pertama yang kita lakukan adalah memperkenalkan diri ke tetangga-tetangga sekitar kita. Dengan begitu, kita dapat membuat relasi atau teman baru yang dekat dengan kita.

Kalau kita beruntung, tetangga-tetangga kita dapat menjadi keluarga kedua bagi kita. Menggantikan keluarga-keluarga yang tinggal jauh dari kita.

Namun, tidak semua relasi atau hubungan baru ini dapat menguntungkan kita. Karena ada kemungkinan tetangga-tetangga baru kita ini memiliki maksud buruk kepada kita.

Pada tahun 1965, gedung apartemen Bramford terkenal karena dianggap sebagai apartemen kelas atas. Setiap unit apartemennya memiliki banyak sekali ruangan yang cukup untuk keluarga kecil, sehingga sangat cocok untuk pasangan Rosemary dan Guy Woodhouse (Mia Farrow dan John Cassavetes).

Tapi di saat yang sama gedung apartemen juga terkenal karena rumor-rumor tentang penduduk sebelumnya. Pembunuh kanibal, satanis bahkan penyihir.

Tapi, Rosemary jatuh cinta pada unit apartemen kosong, bekas pemilik lama yang jatuh sakit dan harus dirawat di sebuah fasilitas khusus.

Guy sehari-harinya bekerja sebagai aktor. Ia membintangi banyak seri televisi dan iklan, tapi ia menginginkan peran besar dalam karirnya.

Rosemary adalah istri dan ibu rumah tangga biasa. Ia berasal dari kota kecil jauh dari New York, tempat ia tinggal sekarang. Tidak hanya itu, hubungannya dengan keluarganya juga jadi buruk setelah pernikahannya dengan Guy.

Rosemary berasal dari keluarga Katolik yang cukup ketat. Sedangkan Guy berasal dari keluarga campuran Yahudi dan Kristen. Tidak hanya itu, karir Guy juga dilihat tidak baik untuk Rosemary.

Karena itu, walaupun Rosemary memiliki banyak teman-teman baik, ia tidak lagi memiliki keluarga selain suaminya.

Suatu malam, saat Rosemary sedang mengerjakan cuciannya di ruang cuci bawah tanah, ia bertemu dengan salah satu tetangga barunya, Terry Gionnoffrio (Victoria Vetri).

Terry bercerita bahwa ia hanyalah mantan pecandu yang ditolong oleh pasangan tua Roman dan Minnie Castevet (Sidney Blackmer dan Ruth Gordon). Ia sekarang tinggal di apartemen yang bersebelahan dengan mereka, dan diterima seakan-akan anak mereka sendiri.

Terry bahkan mendapatkan sebuah kalung berisikan akar herbal, katanya kalung itu adalah jimat keberuntungan untuknya.