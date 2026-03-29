Apa Keputusan Sulit yang Diambil Chae Jong Hyeop? Simak Kisahnya di Drama In Your Radiant Season

JawaPos.com – Belakangan ini, drama Korea milik MBC In Your Radiant Season yang diperankan Chae Jong Hyeop telah membagikan cuplikan episode selanjutnya

Dilansir dari Soompi, Minggu (29/3), sebelumnya di In Your Radiant Season, perasaan Sunwoo Chan (Chae Jong Hyeop) terhadap Song Ha Ran (Lee Sung Kyung) semakin dalam

Lalu untuk menyusun kembali semua fakta dari waktu itu, Sunwoo Chan dengan susah payah mengingat kembali kenangannya sendiri dan mencoba mengisi celah yang telah ia lupakan

Namun sebelum Sunwoo Chan bisa mengakui masa lalunya, Song Ha Ran secara tak terduga menemukan catatan-catatannya dan mengetahui kebenaran yang mengejutkan itu sendiri.

Setelah mengetahui bahwa Sunwoo Chan telah mengenalnya selama tujuh tahun dan menyembunyikan hubungannya dengan mantan pacarnya, Song Ha Ran merasa sangat dikhianati.

Dalam episode mendatang drama ini, Song Ha Ran akan berjuang mengatasi keterkejutannya dan pengkhianatan setelah mengetahui rahasia Sunwoo Chan.

Sementara itu, Sunwoo Chan yang putus asa akan melakukan segala yang dia bisa untuk menyampaikan ketulusannya kepada Song Ha Ran.

Namun, karena halusinasi dan distorsi ingatannya semakin parah, kondisinya memburuk dan membuatnya berada dalam situasi yang genting.

Song Ha Ran pun pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Kim Na Na (Lee Mi Sook), yang dengan cemas menunggu operasinya, dia menyembunyikan perasaannya agar neneknya tidak khawatir.

Tetapi Kim Na Na segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menebak dengan benar bahwa telah terjadi perubahan besar dalam hubungannya dengan Sunwoo Chan.