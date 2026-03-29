Sischa Widya Maharani
29 Maret 2026, 15.47 WIB

KARA Isyaratkan Reuni 2026, Siap Kembali Sapa Penggemar

Potret grup legendaris KARA yang akan melangsungkan comeback mereka. (Allkpop)

JawaPos.com - Grup kpop legendaris KARA kembali mencuri perhatian setelah mengisyaratkan rencana reuni mereka di tahun 2026.
 
Dalam wawancara terbaru, para member menyampaikan bahwa mereka tengah menyiapkan aktivitas terbaru.
 
Han Seung Yeon mengungkapkan bahwa grupnya memiliki banyak rencana untuk tahun ini dan berharap bisa menerima dukungan hangat dari para fans.
 
Ia juga menambahkan bahwa penggemar sebaiknya menantikan berbagai proyek menarik yang telah dipersiapkan oleh grup tersebut.
 
Senada dengan itu, Park Gyuri menyatakan bahwa KARA ingin menunjukkan sisi baru mereka sekaligus menciptakan lebih banyak momen bersama fans.
 
"Kami bekerja keras untuk menunjukkan sisi baru diri kami tahun ini, serta menciptakan banyak kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama para penggemar kami. Mohon nantikan hal-hal menarik yang akan datang!" ucapnya dikutip dari Allkpop.
 
Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa reuni mereka tidak hanya sekadar nostalgia tetapi juga menghadirkan sesuatu yang segar.
 
Sementara itu, Kang Jiyoung mengungkapkan bahwa para member telah berdiskusi panjang mengenai arah aktivitas mereka di tahun ini.
 
Di sisi lain, Heo Young Ji mengaku sangat antusias untuk kembali bertemu dengan penggemar secara langsung.
 
Tak kalah menarik, Nicole Jung dengan percaya diri menyatakan bahwa grup akan kembali aktif dengan berbagai kegiatan sepanjang 2026.
 
Sebagai salah satu girl group generasi kedua yang ikonik, KARA dikenal lewat lagu-lagu hits seperti “STEP”, “Mr.”, dan “Mamma Mia”.
 
Setelah debut pada 2007, grup ini sempat bubar pada 2016, sebelum akhirnya kembali pada 2022 dan merilis karya terbaru pada 2024, membuat ekspektasi terhadap comeback berikutnya semakin tinggi.
 
