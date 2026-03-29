EXO Siap Konser di Jakarta, Berikut Daftar Harga Tiket yang Resmi Dirilis dengan Beragam Kategori

JawaPos.com – Boyfgroup K-pop EXO akan menggelar konser bertajuk EXO PLANET #6 EXhOrizon in Jakarta di Indonesia Arena.

Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 7 Juni 2026 pukul 15.00 WIB. Antusiasme penggemar terlihat tinggi setelah informasi resmi terkait tiket diumumkan.

Pihak penyelenggara telah merilis peta tempat duduk beserta kategori harga tiket konser. Harga tiket bervariasi sesuai dengan posisi dan fasilitas yang ditawarkan. Penjualan tiket akan dilakukan melalui beberapa tahap, termasuk prapenjualan dan penjualan umum.

Berikut daftar lengkap harga tiket konser EXO di Jakarta, seperti dikutip pada akun resmi promotor @dyandraglobal pada Minggu (29/3).

· CAT E, X, O, L Soundcheck (standing): Rp3.500.000

· Horizon Box (seating): Rp3.950.000

· CAT 1 (seating): Rp3.550.000

· CAT 2 (seating): Rp3.300.000

· CAT 3 (seating): Rp2.700.000

· CAT 4 (seating): Rp2.250.000

· CAT 5 (seating): Rp2.000.000

· CAT 6 (seating): Rp1.550.000

Harga tersebut belum termasuk pajak pemerintah sebesar 10 persen dan biaya layanan platform sebesar 5 persen.

Selain itu, beberapa kategori seperti CAT E, X, O, dan L merupakan area berdiri tanpa nomor kursi. Sementara kategori lainnya menyediakan tempat duduk dengan nomor yang telah ditentukan.