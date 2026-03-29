Risma Azzah Fatin
29 Maret 2026, 16.03 WIB

EXO Siap Konser di Jakarta, Berikut Daftar Harga Tiket yang Resmi Dirilis dengan Beragam Kategori

JawaPos.com – Boyfgroup K-pop EXO akan menggelar konser bertajuk EXO PLANET #6 EXhOrizon in Jakarta di Indonesia Arena.

Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 7 Juni 2026 pukul 15.00 WIB. Antusiasme penggemar terlihat tinggi setelah informasi resmi terkait tiket diumumkan.

Pihak penyelenggara telah merilis peta tempat duduk beserta kategori harga tiket konser. Harga tiket bervariasi sesuai dengan posisi dan fasilitas yang ditawarkan. Penjualan tiket akan dilakukan melalui beberapa tahap, termasuk prapenjualan dan penjualan umum.

Berikut daftar lengkap harga tiket konser EXO di Jakarta, seperti dikutip pada akun resmi promotor @dyandraglobal pada Minggu (29/3).

·       CAT E, X, O, L Soundcheck (standing): Rp3.500.000

·       Horizon Box (seating): Rp3.950.000

·       CAT 1 (seating): Rp3.550.000

·       CAT 2 (seating): Rp3.300.000

·       CAT 3 (seating): Rp2.700.000

·       CAT 4 (seating): Rp2.250.000

·       CAT 5 (seating): Rp2.000.000

·       CAT 6 (seating): Rp1.550.000

Harga tersebut belum termasuk pajak pemerintah sebesar 10 persen dan biaya layanan platform sebesar 5 persen.

Selain itu, beberapa kategori seperti CAT E, X, O, dan L merupakan area berdiri tanpa nomor kursi. Sementara kategori lainnya menyediakan tempat duduk dengan nomor yang telah ditentukan.

Penjualan tiket akan diawali dengan prapenjualan untuk anggota EXO-L Global. Tahap ini berlangsung pada 8 April 2026, diikuti oleh prapenjualan khusus pengguna Mastercard pada 9 April 2026. Penjualan umum dijadwalkan dibuka pada 10 April 2026 pukul 14.00 WIB.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Artikel Terkait
Lay EXO Ungkap Bela Sungkawa atas Meninggalnya Vidi Aldiano - Image
Entertainment

Lay EXO Ungkap Bela Sungkawa atas Meninggalnya Vidi Aldiano

09 Maret 2026, 13.06 WIB

20 Tahun di SM, Kai EXO Kenang Masa Trainee dan Akui Masih Gugup Saat Evaluasi Latihan - Image
Entertainment

20 Tahun di SM, Kai EXO Kenang Masa Trainee dan Akui Masih Gugup Saat Evaluasi Latihan

05 Maret 2026, 19.54 WIB

EXO Kembali Torehkan Sejarah lewat 'REVERXE' sebagai Album Million Seller - Image
Infotainment

EXO Kembali Torehkan Sejarah lewat 'REVERXE' sebagai Album Million Seller

04 Maret 2026, 03.07 WIB

Terpopuler

1

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

2

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

3

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

4

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

5

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

6

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

7

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

8

7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja?

9

Ramalan Zodiak Aquarius Akhir Maret 2026: Kesuksesan di Depan Mata, Karier Bersinar dan Rezeki Melimpah

10

Ramalan Zodiak Sagitarius Akhir Maret 2026: Waspadai Kesalahan dan Pengeluaran Tak Terduga

