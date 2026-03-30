Risma Azzah Fatin
31 Maret 2026, 02.19 WIB

Konser Penutup NCT DREAM ‘The Dream Show 4’ Berakhir Emosional hingga Picu Kekhawatiran Besar pada Kalangan Fans

NCT DREAM (Instagram @nct_dream)

JawaPos.com – Grup NCT DREAM resmi menutup tur dunia keempat mereka bertajuk ‘The Dream Show 4’ melalui konser encore di Seoul, Korea Selatan.

Dikutip dari akun media sosial Instagram @kpopchart pada Senin (30/3), Penampilan penutup tersebut berlangsung meriah sekaligus sarat emosi yang tidak terduga oleh para penggemar. Momen ini menjadi salah satu penutupan konser paling berkesan sepanjang perjalanan tur mereka.

Suasana berubah haru saat lagu ‘Rainbow’ dibawakan di atas panggung utama. Mark Lee, Renjun, dan Haechan tampak tidak kuasa menahan tangis saat menyanyikan bagian mereka. Bahkan, Haechan terlihat kesulitan melanjutkan penampilannya karena emosi yang memuncak.

Tidak lama setelah itu, Jisung juga terlihat menangis di tengah penampilan. Kondisi tersebut membuat para anggota lain segera menghampiri untuk memberikan dukungan secara langsung di atas panggung. Interaksi tersebut semakin memperkuat suasana emosional yang dirasakan oleh penonton.

Momen tangisan beberapa anggota secara bersamaan ini tergolong jarang terjadi dalam penampilan mereka. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan penggemar yang tidak terbiasa melihat kondisi tersebut.

Banyak penggemar menilai bahwa situasi tersebut memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar emosi sesaat.

Sejumlah spekulasi pun mulai bermunculan di berbagai komunitas penggemar. Beberapa di antaranya mengaitkan momen tersebut dengan kemungkinan isu masa depan grup, seperti wajib militer maupun kontrak.

Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak agensi maupun anggota.

Penggemar Korea Selatan juga mengaku terkejut karena momen emosional tersebut terjadi di tengah penampilan, bukan pada sesi penutupan. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan terkait alasan di balik reaksi emosional para anggota.

Kondisi tersebut semakin memperkuat kekhawatiran penggemar terhadap masa depan NCT DREAM sebagai sebuah grup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
