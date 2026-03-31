Antara
01 April 2026, 00.29 WIB

Avenged Sevenfold Gelar Konser di Jakarta pada 10 Oktober, Simak Harga dan Cara Beli Tiketnya

Poster resmi konser Avenged Sevenfold di Jakarta yang akan digelar 10 Oktober 2026. (ANTARA/Ravel Entertainment) - Image

Poster resmi konser Avenged Sevenfold di Jakarta yang akan digelar 10 Oktober 2026. (ANTARA/Ravel Entertainment)

JawaPos.com-Grup band heavy metal legendaris, Avenged Sevenfold atau yang biasa disebut A7X akan kembali menyapa para Deathbat — sebutan penggemar A7X — di Indonesia, dengan menggelar konser “Avenged Sevenfold Live in Indonesia” di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, 10 Oktober 2026.

Pada konferensi pers di Jakarta, Selasa, Ravel Entertainment selaku promotor mengumumkan penjualan tiket akan dimulai pada 6 April untuk “Deathbat Pre-Sale” dan 8 April untuk “General Sale”. Keduanya dimulai pukul 13:00 WIB melalui laman https://a7xindonesia.com

“Kapasitas JIS 40.000 tapi kami masih melihat berapa (tiket yang akan dijual), kemungkinan up to 40.000, tapi kita tidak ingin semuanya (kapasitas penuh) karena kami ingin semuanya mendapat spot menonton yang baik," kata pendiri Ravel Entertainment, Ravel Junardy.

Tiket konser dibagi menjadi beberapa kategori (harga belum termasuk pajak):

CAT 3 (Right / Left) Rp665.000,-

CAT 3 Center Rp785.000,-

CAT 2 (Right / Left) Rp1.100.000,-

CAT 2 Center Rp1.550.000.-

