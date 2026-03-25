Friderica Widyasari dan 6 Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2026-2031 Ucap Sumpah Jabatan di MA

JawaPos.com – Friderica Widyasari Dewi resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2026–2031. Pelantikan dilakukan melalui pengucapan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung Sunarto di Jakarta, Rabu (25/3).

Dengan pengucapan sumpah tersebut, Friderica bersama enam Anggota Dewan Komisioner (ADK) lainnya resmi mengemban jabatan untuk lima tahun ke depan.

“Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tanggal 17 Maret 2026, saudara-saudara telah diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,” ujar Sunarto.

Sebelumnya, Friderica bersama sejumlah kandidat telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI pada 11 Maret 2026. Nama-nama yang lolos kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026.

Berikut susunan lengkap Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031: Ketua Dewan Komisioner: Friderica Widyasari Dewi

Wakil Ketua merangkap Ketua Komite Etik: Hernawan Bekti Sasongko

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan: Dian Ediana Rae

Kepala Eksekutif PMDK: Hasan Fawzi

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun: Ogi Prastomiyono

Kepala Eksekutif PEPK: Dicky Kartikoyono

Ketua Dewan Audit: Sophia Issabella Watimena

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan dan LJK lainnya: Agusman

Kepala Eksekutif ITSK, Aset Digital, dan Kripto: Adi Budiarso

Anggota ex-officio Kemenkeu: Thomas A.M. Djiwandono

Anggota ex-officio Bank Indonesia: Juda Agung