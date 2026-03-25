26 Maret 2026, 04.41 WIB

Friderica Widyasari dan 6 Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2026-2031 Ucap Sumpah Jabatan di MA

Tangkapan layar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi bersama enam Anggota Dewan Komisioner (ADK) mengucapkan sumpah jabatan di Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Rabu (25/3/2026). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

JawaPos.com – Friderica Widyasari Dewi resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2026–2031. Pelantikan dilakukan melalui pengucapan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung Sunarto di Jakarta, Rabu (25/3).

Dengan pengucapan sumpah tersebut, Friderica bersama enam Anggota Dewan Komisioner (ADK) lainnya resmi mengemban jabatan untuk lima tahun ke depan.

“Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30/P Tahun 2026 tanggal 17 Maret 2026, saudara-saudara telah diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,” ujar Sunarto.

Sebelumnya, Friderica bersama sejumlah kandidat telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI pada 11 Maret 2026. Nama-nama yang lolos kemudian disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 12 Maret 2026.

Beberapa posisi strategis yang telah ditetapkan antara lain:

- Hernawan Bekti Sasongko sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner
- Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif PMDK
- Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif PEPK
- Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif ITSK-IAKD

Selain itu, dua anggota ex-officio turut dilantik, yakni:

- Thomas A.M. Djiwandono dari Kementerian Keuangan
- Juda Agung dari Bank Indonesia

Berikut susunan lengkap Dewan Komisioner OJK periode 2026–2031:

Ketua Dewan Komisioner: Friderica Widyasari Dewi
Wakil Ketua merangkap Ketua Komite Etik: Hernawan Bekti Sasongko
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan: Dian Ediana Rae
Kepala Eksekutif PMDK: Hasan Fawzi
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun: Ogi Prastomiyono
Kepala Eksekutif PEPK: Dicky Kartikoyono
Ketua Dewan Audit: Sophia Issabella Watimena
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan dan LJK lainnya: Agusman
Kepala Eksekutif ITSK, Aset Digital, dan Kripto: Adi Budiarso
Anggota ex-officio Kemenkeu: Thomas A.M. Djiwandono
Anggota ex-officio Bank Indonesia: Juda Agung

Dengan susunan baru ini, OJK diharapkan mampu memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk menghadapi tantangan di bidang inovasi teknologi, aset digital, dan perlindungan konsumen.

Artikel Terkait
Paripurna DPR Tetapkan Friderica Widyasari sebagai Ketua OJK - Image
Ekonomi

Paripurna DPR Tetapkan Friderica Widyasari sebagai Ketua OJK

12 Maret 2026, 18.20 WIB

Friderica Widyasari Resmi Ditetapkan Jadi Ketua OJK 2026-2031 oleh Komisi XI DPR - Image
Ekonomi

Friderica Widyasari Resmi Ditetapkan Jadi Ketua OJK 2026-2031 oleh Komisi XI DPR

12 Maret 2026, 03.40 WIB

Perketat Pengawasan, OJK Wajibkan Dana Hasil IPO di Rekening Khusus - Image
Ekonomi

Perketat Pengawasan, OJK Wajibkan Dana Hasil IPO di Rekening Khusus

11 Maret 2026, 16.15 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

