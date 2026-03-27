Syahrul Yunizar
27 Maret 2026, 17.44 WIB

Pangdam Jaya Resmi Sandang Pangkat Jenderal Bintang Tiga, Kaster TNI Diisi oleh Letjen Bambang Trisnohadi

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto secara resmi menaikkan pangkat panglima Kodam Jaya dari mayjen TNI menjadi letjen TNI.

JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto secara resmi menaikkan pangkat panglima Kodam Jaya dari mayjen TNI menjadi letjen TNI. Upacara kenaikan pangkat tersebut berlangsung di Aula Gatot Soebroto, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim) pada Kamis (26/3).

Merujuk keterangan resmi dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI pada Jumat (27/3), upacara kenaikan pangkat itu dilaksanakan bersamaan dengan upacara serah terima jabatan sejumlah posisi strategis di tubuh TNI. Termasuk diantaranya jabatan kepala staf teritorial (kaster) TNI.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin Upacara Serah Terima Jabatan Pangkogabwilhan III, Oditur Jenderal (Orjen) TNI, pelantikan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI serta menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat Pati TNI,” bunyi keterangan resmi yang diautentikasi oleh Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, berlangsung serah terima jabatan Pangkogabwilhan III dari Letjen TNI Bambang Trisnohadi kepada Letjen TNI Lucky Avianto. Mayjen Lucky adalah Pangdam XXIV/Mandala Trikora yang mendapatkan promosi jabatan dan kenaikan pangkat menjadi letjen TNI.

Kemudian Mayjen TNI Tugino yang sebelumnya menjabat Kaotmilti II Jakarta kini mendapat amanah baru sebagai orjen TNI Babinkum TNI. Pada kesempatan yang sama, panglima TNI juga melantik Letjen TNI Bambang Trisnohadi sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI. Kaster merupakan jabatan lama yang dihidupkan kembali.

”Rangkaian kegiatan selanjutnya dilaksanakan Laporan Korps Kenaikan Pangkat 57 Perwira Tinggi TNI,” terang Agung.

Puluhan pati TNI itu terdiri atas 47 Pati TNI AD, 9 Pati TNI AL, dan 1 Pati TNI AU. Dari Matra Darat antara lain terdapat nama Letjen TNI Deddy Suryadi yang bertugas sebagai pangdam Jaya dan Letjen TNI Lucky Avianto sebagai panglima Kogabwilah III.

Sementara dari Matra Laut di antaranya ada nama Dankodaeral XI Koarmada Republik Indonesia Laksda TNI Joko Andriyanto serta Dankodaeral X Mayjen TNI (Mar) Sugianto. Terakhir dari Matra Udara ada Dosen Tetap Unhan Marsma TNI Sigit Sasongko.

”Pelaksanaan Sertijab dan Laporan Korps Kenaikan Pangkat ini mencerminkan komitmen TNI dalam memperkuat organisasi melalui regenerasi kepemimpinan yang profesional dan adaptif dalam menghadapi tantangan tugas yang dinamis,” imbuhnya.

