Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
28 Maret 2026, 01.18 WIB

DPR Minta Pembenahan Data Penerima Bansos di Tengah Gejolak Inflasi

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina. (Istimewa)

 

JawaPos.com-Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti pembenahan sistem distribusi bantuan sosial (bansos) yang penting. Ia menegaskan, bansos harus jadi instrumen perlindungan masyarakat yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru.

Menurut Selly, sinkronisasi data dan proses verifikasi ketat adalah kunci agar bantuan negara tepat sasaran dan tidak tertahan di bank. Ia menilai persoalan klasik akurasi data penerima masih menghambat di lapangan.

Mengacu pada pengalaman teknis, Selly menyarankan Kemensos menyatukan proses penyaluran dengan validasi data secara simultan. Langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi bansos.

“Di tengah tekanan inflasi saat ini, penyaluran bansos dan proses verifikasi data penerima oleh Kemensos tidak boleh dipisahkan. Pusdatin dan pendamping harus memverifikasi dan memvalidasi sebelum data diserahkan ke bank Himbara,” kata Selly kepada wartawan, Jumat (27/3).

Ia juga mengkritisi kenaikan desil kesejahteraan yang dinilai belum ada landasan otoritas kuat. Kondisi ini dikhawatirkan memicu bantuan hanya berputar di kelompok tertentu, sementara yang membutuhkan terabaikan.

“Pemberian bansos di tengah inflasi bertujuan menjaga daya beli masyarakat. Karena itu, verifikasinya harus matang dan tidak berbelit. Jangan sampai yang menerima itu-itu saja, bahkan dana justru mengendap di bank,” tegasnya.

Selly mengingatkan bansos tidak boleh jadi celah penyimpangan. Ia mendorong aparat hukum terlibat sejak awal pendataan. Langkah ini diharapkan mengawal distribusi bantuan agar diterima tanpa potongan atau pungutan liar.

Selain itu, Selly usulkan pemerintah buka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pembaruan data penerima bansos. Masyarakat diharapkan aktif mengusulkan penerima baru dan melaporkan data tidak akurat di lingkungannya. ’’Ruang partisipasi masyarakat harus dibuka lebar agar data bansos lebih akurat dan transparan,” jelasnya.

Legislator Fraksi PDIP itu menegaskan bansos harus dipandang sebagai instrumen mitigasi ekonomi yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. ’’Bansos harus berbasis mitigasi, bukan sekadar pembagian. Harus jelas siapa terdampak, siapa membutuhkan, dan bagaimana negara melindungi mereka,” ungkap dia. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Perkuat Koordinasi dengan Arab Saudi soal Dugaan Penundaan Haji 2026 - Image
Nasional

Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Perkuat Koordinasi dengan Arab Saudi soal Dugaan Penundaan Haji 2026

12 Maret 2026, 03.05 WIB

Pemerintah Gelontorkan Bansos Tahap II Senilai Rp 100 Miliar untuk Korban Bencana di Aceh Timur - Image
Berita Daerah

Pemerintah Gelontorkan Bansos Tahap II Senilai Rp 100 Miliar untuk Korban Bencana di Aceh Timur

17 Maret 2026, 20.54 WIB

Pemerintah Genjot Program MBG dan Bansos, Belanja Negara Capai Rp 493,8 Triliun Hingga Februari 2026 - Image
Ekonomi

Pemerintah Genjot Program MBG dan Bansos, Belanja Negara Capai Rp 493,8 Triliun Hingga Februari 2026

12 Maret 2026, 21.03 WIB

Terpopuler

1

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

2

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

3

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

4

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

5

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

6

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

7

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

8

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

9

7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja?

10

Ramalan Zodiak Aquarius Akhir Maret 2026: Kesuksesan di Depan Mata, Karier Bersinar dan Rezeki Melimpah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore