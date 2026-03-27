HomeNasional
Muhammad Ridwan
28 Maret 2026, 05.48 WIB

Kementrans Dukung Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Tambang Ilegal di Kukar, Rugikan Negara dan Transmigran

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementrans, Sigit Mustofa Nurudin.

JawaPos.com - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyatakan dukungan penuh terhadap proses hukum dugaan kasus korupsi lahan transmigrasi di Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), yang saat ini tengah bergulir.

Sebab, lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi program transmigrasi tersebut diduga disalahgunakan untuk aktivitas pertambangan ilegal, sehingga merugikan negara dan para transmigran.

Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Kementrans, Sigit Mustofa Nurudin, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung penyelesaian kasus tersebut.

“Kementerian Transmigrasi mendukung penyelesaian kasus hukum yang melibatkan lahan transmigrasi tahun 2005–2011,” kata Sigit dalam keterangan resmi, Jumat (27/3).

Ia menekankan, penyalahgunaan lahan transmigrasi tidak boleh terulang, mengingat program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan lahan yang sah dan berkelanjutan.

“Kementerian Transmigrasi tidak pernah memberikan izin untuk aktivitas penambangan di lahan tersebut pada kurun waktu 2005–2011. Kami berharap lahan transmigrasi dapat kembali digunakan sesuai peruntukannya,” tegasnya.

Berdasarkan catatan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, sekitar 1.800 hektare lahan transmigrasi telah ditambang secara ilegal. Akibatnya, ratusan rumah transmigran, lahan pertanian, serta fasilitas umum dan sosial yang dibangun pemerintah mengalami kerusakan dan tidak dapat dimanfaatkan.

Saat ini, Kejati Kalimantan Timur telah menetapkan enam tersangka. Tiga di antaranya merupakan mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu HM (2005–2008), BH (2009–2010), dan ADR (2011–2013). Sementara tiga tersangka lainnya berasal dari pihak perusahaan, yakni PT KRA, PT ABE, dan PT JMB.

Sementara, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Transmigrasi, Rully Rachman, menyebutkan bahwa sejumlah tersangka dari pihak perusahaan telah ditahan.

“Salah satunya berinisial BT ditahan pada 23 Februari 2026, bersama tersangka lainnya seperti DA dan GT,” jelasnya.

Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa aktivitas penambangan ilegal berlangsung pada periode 2005–2011 di wilayah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi No. 01 di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara. Wilayah terdampak meliputi beberapa desa, antara lain Bhuana Jaya, Mulawarman, Suka Maju, Bukit Pariaman, dan Separi.

Kasus ini bermula ketika pemerintah daerah masih memiliki kewenangan menerbitkan izin pertambangan. Pada 2007, tersangka HM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kartanegara diduga meloloskan izin usaha pertambangan operasi (IUP OP) bagi PT KRA, PT ABE, dan PT JMB.

Aktivitas tersebut terus berlanjut saat posisi HM digantikan oleh BH dan ADR. Keduanya diduga melakukan pembiaran terhadap kegiatan pertambangan meskipun proses perizinannya belum tuntas.

Editor: Mohamad Nur Asikin
