Dony Lesmana Eko Putra
28 Maret 2026, 18.33 WIB

Langgar Aturan, Truk Sumbu Tiga Dipaksa Keluar di KM 47 Tol Japek Berlaku Hingga 29 Maret 2026

Truk yang memaksa melintas mendapat tindakan tegas dari pihak kepolisian. (dok.Korlantaspolri)

JawaPos.com - Korlantas Polri menindak truk dengan tiga sumbu atau lebih yang masih melintas di Tol Jakarta-Cikampek (Japek) KM 47 pada Sabtu dini hari, 28 Maret 2026. Penindakan dilakukan meskipun larangan operasional untuk jenis kendaraan tersebut masih berlaku hingga 29 Maret 2026.

Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol. Faizal, dalam keterangannya dikutip dari laman KorlantasPolri menjelaskan bahwa tindakan ini diambil karena sejak sore hingga malam hari masih banyak ditemukan truk tiga sumbu yang beroperasi.

"Pada dini hari ini, kami melakukan pencegatan dan penindakan terhadap kendaraan dengan tiga sumbu ke atas. Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB), pembatasan ini masih berlangsung hingga 29 Maret,” ujar Faizal.

Sebelumnya, petugas juga telah melakukan penindakan di lokasi berbeda, seperti Gerbang Tol Cikarang Barat dan KM 27. Aksi tersebut kemudian difokuskan di KM 47 arah Trans Jawa, di mana truk yang terjaring langsung dikeluarkan melalui Gerbang Tol Karawang Barat.

Faizal menegaskan bahwa kehadiran truk tiga sumbu dapat mengganggu kelancaran arus balik Lebaran. Berdasarkan pemantauan sejak sore hingga malam, jumlah kendaraan tiga sumbu yang beroperasi cukup banyak.

"Melihat kondisi ini kami melakukan tindakan tegas di KM 47," katanya.

Penindakan ini menjadi bagian dari rangkaian Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) sebagai upaya menjaga kelancaran arus balik Lebaran 2026.

Saat ini, rekayasa lalu lintas berupa sistem "one way" presisi lokal tahap dua dari KM 263 hingga KM 70 Tol Trans Jawa sudah mulai diberlakukan. Faizal meminta para pengusaha angkutan barang untuk mematuhi aturan dan menghentikan operasional sementara.

“Yang terpenting adalah keselamatan dan ketertiban di jalan. Kami juga mengimbau pengusaha angkutan barang untuk menunda aktivitas mereka hingga masa pembatasan selesai pada 29 Maret 2026. Setelah itu, operasional bisa kembali seperti biasa,” ujarnya.

Adapun pembatasan untuk truk dengan tiga sumbu atau lebih telah diatur dalam SKB tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Penyeberangan Angkutan Lebaran 2026. Regulasi tersebut mulai berlaku sejak 13 Maret hingga 29 Maret 2026 sebagai langkah antisipasi untuk memperlancar arus balik Lebaran tahun ini.

Artikel Terkait
Puncak Arus Balik Lebaran Gelombang Dua, 22 Persen Kendaraan Belum Kembali ke Jakarta - Image
Nasional

Puncak Arus Balik Lebaran Gelombang Dua, 22 Persen Kendaraan Belum Kembali ke Jakarta

28 Maret 2026, 19.33 WIB

One Way Nasional Mulai Berlaku, Kakorlantas Irjen Agus: Bisa Diperpanjang Berbasis Data - Image
Nasional

One Way Nasional Mulai Berlaku, Kakorlantas Irjen Agus: Bisa Diperpanjang Berbasis Data

25 Maret 2026, 03.04 WIB

Siang Ini Korlantas Polri Lakukan One Way dari Semarang Sampai Jakarta - Image
Nasional

Siang Ini Korlantas Polri Lakukan One Way dari Semarang Sampai Jakarta

24 Maret 2026, 19.10 WIB

Terpopuler

1

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

2

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

3

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

4

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

5

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

6

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

7

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

8

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

9

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

10

7 Perilaku Wanita Ini Menunjukkan Ketertarikannya pada Seorang Pria, Apa Saja?

