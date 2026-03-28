Muhammad Ridwan
28 Maret 2026, 20.11 WIB

Mentan Dukung Program Cetak Sawah 10 Ribu Hektare di Sultra, Gubernur Andi Sambut Baik

Mentan Amran Sulaiman ./ (Istimewa).

 

JawaPos.com – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menyatakan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) akan mendapatkan tambahan program Cetak Sawah Rakyat (CSR) seluas 10 ribu hektare.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Pertemuan Saudagar Bugis-Makassar XXVI yang digelar di Hotel Claro Makassar.

“Provinsi Sultra tambah cetak sawah lagi 10 ribu hektare demi mendorong swasembada selanjutnya,” kata Andi Amran, Sabtu (28/3).

Dengan penambahan tersebut, total luas program cetak sawah rakyat di Sultra kini mencapai 24.050 hektare, meningkat dari sebelumnya 14.050 hektare. Peningkatan ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menegaskan komitmennya untuk membangun daerah dengan semangat pengabdian dan kepemimpinan yang berintegritas.

“Jangan pernah bertanya apa yang kau dapatkan dari negara, tetapi apa yang kau berikan untuk negara. Selaku pemimpin, saya memegang prinsip ‘ikan busuk mulai dari kepalanya’. Saya harus dalam keadaan baik agar seluruh Provinsi Sultra juga ikut baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, nilai-nilai tersebut bukan sekadar slogan, melainkan terbentuk dari pengalaman hidup sejak kecil di Pulau Wawonii.

Menurutnya, pengalaman tersebut membentuk tekad kuat untuk membalas kebaikan masyarakat melalui kerja nyata dan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Karena itu, ia menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap sektor pertanian di Sultra.

“Sektor pangan menjadi salah satu fokus utama, khususnya melalui pendekatan agromaritim,” pungkasnya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Artikel Terkait
Tindak Lanjut Arahan Prabowo, BPPSDMP Kementan Siapkan Regenerasi Petani Lewat Pendidikan Vokasi - Image
Ekonomi

Tindak Lanjut Arahan Prabowo, BPPSDMP Kementan Siapkan Regenerasi Petani Lewat Pendidikan Vokasi

03 Februari 2026, 15.42 WIB

Kementan Ajukan Tambahan Rp5,1 T untuk Pulihkan Pertanian Sumatera Pasca Bencana - Image
Ekonomi

Kementan Ajukan Tambahan Rp5,1 T untuk Pulihkan Pertanian Sumatera Pasca Bencana

14 Januari 2026, 23.54 WIB

Populasi Kucing di Indonesia Capai 22 Juta, Kementan Ingatkan Pentingnya Pakan Bergizi - Image
Lifestyle

Populasi Kucing di Indonesia Capai 22 Juta, Kementan Ingatkan Pentingnya Pakan Bergizi

17 Maret 2026, 13.02 WIB

Terpopuler

1

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

2

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

3

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

4

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

5

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

6

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

7

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

8

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

9

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

10

Jadwal Shalat Wilayah Malang Senin 30 Maret 2026

