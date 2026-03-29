Amankan Arus Balik Gelombang II, Polri Kerahkan ETLE Drone Presisi Tindak Kendaraan Sumbu 3

JawaPos.com - Korlantas Polri memaksimalkan pemantauan di ruas Tol Jakarta-Cikampek pada Minggu (29/3). Langkah sebagai antisipasi lonjakan arus lalu lintas pada periode arus balik lebaran 2026 gelombang dua. Pada hari ini juga menandai waktu terakhir Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

Polri pun mengerahkan teknologi ETLE Drone Patrol Presisi di KM 29 untuk memantau kondisi lalu lintas. Drone juga difungsikan membantu penindakan truk sumbu tiga yang masih nekat beroperasi pada masa pembatasan.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menekankan pentingnya pengawasan udara lewat ETLE Drone Patrol Presisi. Meski ini hari terakhir masa KRYD, Korlantas Polri tetap siaga mengamankan arus balik. Hasilnya, 35 kendaraan sumbu tiga ke atas telah ditindak karena melanggar aturan operasional.

"Sesuai petunjuk Bapak Kapolri, kami pastikan sisa pemudik ini tetap terlayani dengan baik hingga masa KRYD berakhir hari ini," kata Agus.

Agus menuturkan, kondisi lalu lintas terkini di Exit Tol KM 29 dan Tol Layang MBZ terpantau lancar di kedua arah. Meski situasi terkendali, petugas tetap siaga mengawal sisa pemudik gelombang kedua yang menuju Jakarta.

Berakhirnya Operasi Ketupat 2026 tidak menyurutkan kerja petugas di lapangan. Polri tetap melakukan pengamanan melalui sistem KRYD.

"Data pelanggaran dari drone langsung divalidasi sistem ETLE Nasional. Kami imbau pengendara sumbu 3 dan pemudik tetap disiplin hingga tiba di rumah dengan selamat," pungkasnya.