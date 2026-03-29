Muhammad Ridwan
30 Maret 2026, 04.35 WIB

Kunjungan Prabowo ke Tokyo Dimulai, Fokus Kerja Sama Investasi dan Energi

Presiden Prabowo Subianto tiba di Haneda Airport, Tokyo, Jepang, pada Minggu (29/3).

Presiden Prabowo Subianto tiba di Haneda Airport, Tokyo, Jepang, pada Minggu (29/3).

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi memulai kunjungan kerja ke Jepang. Tiba di Bandara Haneda, Tokyo, Minggu (29/3) pukul 19.15 waktu setempat atau 17.15 WIB Prabowo disambut pejabat tinggi Jepang dan dijadwalkan bertemu Kaisar Naruhito serta Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk memperkuat hubungan bilateral.

Prabowo disambut sejumlah pejabat pemerintah Jepang, antara lain State Minister for Foreign Affairs of Japan Iwao Horii, Kepala Protokol Negara Jepang Tadayuki Miyashita, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Jepang Miyamoto, Direktur Asia Tenggara I Kyoko Hokugo, serta Direktur Asia Tenggara II Kazushi Izuchi.

Turut menyambut kedatangan tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Sjahrir dan Atase Pertahanan RI di Tokyo Hidayaturrahman.

Selama berada di Jepang, Prabowo dijadwalkan menjalani sejumlah agenda penting. Salah satunya adalah kunjungan kenegaraan (state call) kepada Kaisar Jepang Naruhito sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang.

Selain itu, Prabowo juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Akasaka Palace. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum strategis untuk mempererat kerja sama kedua negara di berbagai bidang, termasuk investasi, energi, kelautan, dan transformasi digital.

Sebelumnya, Prabowo bersama rombongan bertolak menuju Jepang dari Lanud Halim Perdanakusuma pada pukul 10.35 WIB.

