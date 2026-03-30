Sukses Digelar di Balai Pemuda, Swarabaya Fest 2026 Jadi Katalisator Kreator Muda Surabaya

JawaPos.com - Geliat industri kreatif di Kota Pahlawan terbukti masih sangat menyala. Hal ini terlihat dari antusiasme anak muda yang memadati area Gedung Barat Balai Pemuda, Kota Surabaya, pada Minggu (29/3) dalam perhelatan Swarabaya Fest 2026.

Berlangsung meriah selama satu hari penuh, festival kreatif ini sukses menjadi ruang inklusif bagi anak muda Surabaya untuk menampilkan karya, berekspresi, sekaligus terhubung lewat seni, musik, fotografi, dan dukungan terhadap brand lokal. Digelar secara gratis (free entry), acara ini berhasil menjaring animo masyarakat luas yang haus akan ruang interaksi kreatif di jantung kota.

Swarabaya Fest 2026 tidak sekadar menawarkan hiburan, tetapi juga memfasilitasi pergerakan komunitas lewat tiga ruang utama yang padat aktivitas. Di area Art & Photography Exhibition, pengunjung disuguhkan pameran visual yang memanjakan mata. Mulai dari karya seni rupa, ilustrasi, lukisan, hingga fotografi dari berbagai kreator lokal dipajang secara apik. Ruang pamer ini terasa sangat demokratis karena karya-karya yang tampil merupakan hasil seleksi kurasi dari sistem open submission, memberikan panggung nyata bagi seniman-seniman pendatang baru.

Kemeriahan berlanjut di area Live Music & Performance Stage. Menghadirkan deretan musisi dan penampil lokal bertalenta, panggung ini sukses menghidupkan suasana Balai Pemuda. Dengan vibe urban yang santai dan akrab, panggung musik ini menjadi representasi gaya hidup anak muda Surabaya masa kini.

Namun, ruh sesungguhnya dari festival ini justru terasa paling kuat di Collaboration & Community Space. Area ini disulap menjadi ruang interaksi yang produktif lewat berbagai kolaborasi lintas disiplin. Antusiasme peserta tampak sangat tinggi, terutama saat mengikuti rangkaian workshop praktis yang disediakan.

Salah satu kelas yang menyedot perhatian adalah Food Photography bersama Poppy Riyanda. Di sesi ini, para peserta dengan antusias menyimak dan mempraktikkan langsung teknik dasar pencahayaan (basic lighting), penataan (styling), hingga komposisi untuk menghasilkan foto makanan yang memukau dan menggugah selera.

Tak kalah ramai, hadir pula sesi Pipe Flowers Bouquet bersama Sesha Haidar. Para peserta yang didominasi anak muda tampak telaten dan antusias mempelajari teknik membuat ragam bunga piping yang indah, untuk kemudian dirangkai menjadi sebuah buket yang estetik. Momen-momen interaktif dalam workshop ini menjadi bukti nyata bagaimana ide-ide baru lahir dan jejaring ekosistem kreatif lokal semakin diperkuat.

"Swarabaya ingin jadi rumah bagi ide-ide baru, peluang baru, dan pergerakan kreatif Surabaya," tulis pihak penyelenggara melalui manifesto resminya.