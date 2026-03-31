Mabes TNI Ungkap Penyebab Gugurnya 2 Prajurit TNI di Lebanon Selatan, Kendaraan Meledak dalam Perjalanan 

JawaPos.com - Kapuspen TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah mengungkap penyebab gugurnya 2 prajurit TNI di Lebanon Selatan pada Senin (30/3). Menurut Aulia, kedua prajurit meninggal dunia saat melaksanakan tugas bersama pasukan penjaga perdamaian untuk memberikan dukungan kepada pos yang sempat diserang oleh tentara Israel sehari sebelumnya (29/3).

Berdasar laporan yang diterima oleh Mabes TNI, Aulia menyampaikan bahwa 2 prajurit bernama lengkap Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan gugur saat Tim Escort Kompi B Satgas Yonmek XXIII-S/UNIFIL yang tergabung dalam Sector East Mobile Reserve (SEMR) melaksanakan pengawalan konvoi Combat Support Service Unit (CSSU).

”Dalam rangka tugas memberikan dukungan dari Mako Sektor Timur UNIFIL United Nations Post (UNP) 7-2 menuju Mako Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S/UNIFIL di UNP 7-1,” kata dia pada Selasa (31/3).

Baca Juga:9 Alasan Mengapa Hidup Menjadi Lebih Menarik Saat Seseorang yang Unik Hadir Menurut Psikologi

Dalam keterangannya, Aulia menyampaikan bahwa TNI duka cita mendalam atas gugurnya 2 orang Prajurit TNI serta 2 orang Prajurit TNI korban luka yang terjadi pada insiden di daerah penugasan UNIFIL di Lebanon Selatan. Dia menyatakan bahwa insiden fatal tersebut terjadi dalam 24 jam setelah insiden pertama menyebabkan 1 prajurit TNI gugur.

”Insiden terjadi di tengah eskalasi konflik tinggi, dimana terjadinya ledakan pada kendaraan yang mengakibatkan gugurnya Prajurit TNI atas nama Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan,” ucap Aulia.

Jenderal bintang dua TNI AD itu pun mengakui ada 2 prajurit lain yang terluka dalam insiden tersebut. Yakni Lettu Infanteri Sulthan Wirdean Maulana dan Praka Deni Rianto. Keduanya sudah dievakuasi dan kini telah dalam penanganan medis di Rumah Sakit St. George Beirut, Lebanon.

Kepada awak media, Aulia menekankan bahwa penugasan Pasukan Pemeliharaan Perdamaian di bawah PBB tetap mengutamakan keselamatan prajurit. Salah satunya dengan cara meningkatkan kewaspadaan sesuai Standard Operating Procedure (SOP) UNIFIL.

”Untuk mengetahui penyebab insiden tersebut UNIFIL saat ini sedang melaksanakan investigasi, TNI juga terus memonitor perkembangan situasi serta menyiapkan langkah-langkah kontijensi dihadapkan pada dinamika di Daerah Misi Lebanon,” jelas dia.

Sebelumnya diberitakan bahwa Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Operasi Perdamaian Jean Pierre Lacroix mengutuk keras insiden yang terjadi di wilayah Lebanon Selatan beberapa hari belakangan. Sebabnya tidak lain karena 3 prajurit TNI gugur di tengah-tengah eskalasi konflik antara Israel dengan Hizbullah.