Muhammad Ridwan
01 April 2026, 16.19 WIB

MPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan Perdamaian dari Lebanon usai Gugurnya 3 Prajurit TNI

Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani. (Istimewa)

JawaPos.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI meminta pemerintah menarik seluruh pasukan perdamaian Indonesia dari Lebanon, setelah tiga prajurit TNI gugur akibat serangan militer Israel di wilayah tersebut.

Permintaan itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani bersama pimpinan MPR lainnya dengan mempertimbangkan faktor keselamatan prajurit yang tengah menjalankan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Sesuai dengan konstitusi yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, kami meminta agar pasukan dalam misi perdamaian tersebut ditarik karena wilayah ini membahayakan keselamatan TNI, seperti yang terjadi di Lebanon Selatan. Itu sebabnya MPR merasa perlu menyampaikan pandangan ini kepada masyarakat,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/3).

Muzani menyatakan, penarikan pasukan sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia untuk menjamin keamanan dan keselamatan setiap warga negara.

“Jika tidak ada jaminan keselamatan bagi pasukan misi perdamaian kita, maka MPR meminta pemerintah mempertimbangkan untuk menarik seluruh pasukan di Lebanon Selatan sesuai dengan konstitusi, yakni melindungi keselamatan warga negara,” tegasnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga menegaskan, MPR mengutuk keras serangan Israel yang menyebabkan gugurnya prajurit TNI. Ia menekankan, serangan tersebut sebagai tindakan tidak berperikemanusiaan.

Selain itu, MPR mendesak Dewan Keamanan PBB segera menggelar sidang penyelidikan atas insiden tersebut dan menjatuhkan sanksi kepada Israel. Hal ini karena para prajurit Indonesia bertugas menjaga perdamaian berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB.

“Majelis Permusyawaratan Rakyat mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel,” pungkasnya.

