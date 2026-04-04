Survei: Operasi Ketupat 2026 Berhasil karena Polri Terapkan Pemantauan Real Time dan Predictive Traffic Policing

JawaPos.com - Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Pemerintahan STIK Lemdiklat Polri Prof Albertus Wahyurudhanto menilai, pelaksanaan Operasi Ketupat 2026 berjalan dengan baik. Albertus telah melakukan riset akademik secara objektif menggunakan metode triangulasi sebelum membuat kesimpulan tersebut.

Albertus menjelaskan, riset ini menggabungkan tiga sumber data, yaitu survei persepsi masyarakat terhadap 3.200 responden dari 8 Polda, data operasional dari posko pergerakan kendaraan dan kecelakaan lalu lintas, serta metode Delphi yang melibatkan para ahli untuk menganalisa temuan di lapangan.

“Hasil riset menunjukkan bahwa pelaksanaan Operasi Ketupat berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa catatan seperti konsentrasi petugas yang terlalu fokus di jalur darat, padahal kendala juga muncul di simpul transportasi seperti pelabuhan dan rest area,” ujarnya, Sabtu (4/4).

Albertus mengatakan, salah satu hal menonjol dalam Operasi Ketupat tahun ini yaitu sistem pemantauan berbasis real-time serta penerapan predictive traffic policing berbasis data. Sistem ini membuat data yang diperoleh semakin akurat.

"Operasi Ketupat tahun ini adalah sistem pemantauan yang sudah bersifat real-time. Jika sebelumnya evaluasi hanya pada aspek pelayanan, kini kepolisian mulai beralih ke strategi predictive traffic policing yang berbasis data," imbuhnya.

Melakui strategi ini juga membangun pemahaman masyarakat tengang rekayasa lalu lintas adalah kebutuhan umum. Selain untuk kelancaran, juga sebagai upaya meningkatkan keselamatan.

"Strategi ini dinilai mampu membangun pemahaman di masyarakat bahwa rekayasa lalu lintas bukan sekadar kewajiban polisi, tetapi merupakan kebutuhan publik untuk keselamatan dan kelancaran perjalanan masyarakat," tutupnya.