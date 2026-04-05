Langit Lampung Heboh, BRIN Sebut Objek Bercahaya Itu Sampah Antariksa

Profesor Astronomi BRIN, Thomas Djamaluddin, menjelaskan objek terang yang sempat menghebohkan warga Lampung hingga Banten itu adalah pecahan bekas roket China jenis CZ-3B yang kembali memasuki atmosfer Bumi.

Menurut Thomas, kemunculan benda bercahaya itu bukan fenomena asing, melainkan bagian dari proses masuknya kembali sisa wahana antariksa ke atmosfer.

“Masyarakat di sekitar Lampung dan Banten sempat dihebohkan oleh objek terang yang meluncur di langit dan tampak terpecah menjadi beberapa bagian. Itu adalah pecahan sampah antariksa,” ujar Thomas saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.

Bekas Roket China Melintas dari Arah India

Thomas mengungkapkan, berdasarkan data terbaru dari Space-Track dan hasil analisis orbit, objek tersebut merupakan sisa roket China CZ-3B yang bergerak dari arah India menuju Samudera Hindia, melintasi kawasan barat Sumatera.

Ia menjelaskan, sekitar pukul 19.56 WIB, ketinggian benda itu turun hingga berada di bawah 120 kilometer, sehingga dapat terlihat jelas oleh masyarakat dari permukaan Bumi.

Saat memasuki lapisan atmosfer yang lebih padat, objek tersebut mengalami gesekan tinggi, kemudian terbakar dan pecah menjadi beberapa bagian.

“Objek itu memasuki atmosfer padat, lalu terus meluncur sambil terbakar dan terpecah. Itulah yang disaksikan warga di sekitar Lampung dan Banten,” jelasnya.

Viral di Media Sosial