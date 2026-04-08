Bacadnas Kemhan Bakal Lepas 2.000 ASN untuk Jalani Pelatihan Komcad di Beberapa Lembaga Pendidikan

Kepala Pusat Komcad Bacadnas Kemhan Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan memberikan keterangan kepada awak media terkait dengan pembentukan Komcad ASN di Jakarta pada Rabu (8/4). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN) terus berprogres. Senin pekan depan (13/4), Badan Cadangan Nasional (Bacadnas) Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan melepas 2.000 ASN untuk menjalani pelatihan Komcad di beberapa lembaga pendidikan (lemdik) TNI dan Kemhan.
Kepala Pusat Komcad Bacadnas Kemhan Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut akan berlangsung di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus). Rencananya, ribuan ASN tersebut akan dilepas secara langsung oleh Kepala Bacadnas Kemhan Letjen TNI Gabriel Lema ke 6 lemdik.
”Tanggal 13 April (2026) ini, tepatnya di Monas,kami akan kumpulkan kurang lebih 2.00 ASN yang akan mengikuti program Komcad untuk kami berangkatkan ke lemdik-lemdik, ada 6 lemdik,” terang Brigjen Hengki kepada awak media di Jakarta pada Rabu (8/4).
Jenderal bintang satu TNI AD itu pun menjelaskan beberapa lemdik yang sudah ditunjuk oleh Kemhan. Yakni Rindam Jaya, Pasmar 1 Cilandak, Wingdik 500 Lanud TNI AU Atang Sendjaja, Pusdikkes Kramat Jati, Puskom Bela Negara, dan Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma. Di lemdik-lemdik tersebut, ribuan ASN bakal digembleng selama satu setengah bulan.
”Untuk pendidikannya kurang lebih satu setengah bulan, bahkan nanti bisa berkurang sesuai dengan dinamika, karena satu bulan maupun satu setengah bulan itu kami siapkan sudah cukup bagi ASN untuk bisa menjadi seorang Komcad,” ujarnya.
Selain untuk membentuk Komcad, pelatihan tersebut dilakukan guna menumbuhkan empati, simpati, nilai bela negara yang tinggi, dan wawasan kebangsaan serta cinta tanah air. Atas partisipasi ribuan ASN untuk bergabung menjadi Komcad, Bacadnas Kemhan turut memberi apresiasi. Mengingat, program tersebut bersifat sukarela, bukan paksaan apalagi wajib militer.
”Komcad bukan wajib militer. Komcad adalah ketika teman-teman ASN kembali kepada profesinya, Komcad hanya sebagai seorang ASN merupakan birokrasi yang memiliki kemampuan militer dasar yang siap untuk digerakkan atau dimobilisasi ketika negara membutuhkan,” terang dia.
Sebelum dilepas untuk memulai pelatihan pekan depan, ribuan ASN tersebut sudah melalui beberapa tahapan. Termasuk pendaftaran dan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan secara ketat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah usia harus 18-35 tahun. Tidak boleh kurang atau lebih.
”Tahap sekarang itu, kami sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi sudah kami lakukan 2 minggu yang lalu sebelum lebaran kami sudah lakukan. Kemudian dimulai tanggal 3 sampai nanti tanggal 9 kami melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Ini sedang berlangsung,” imbuhnya.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian