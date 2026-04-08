Publik Puas Kecelakaan dan Fatalitas Mudik Lebaran Turun, Kakorlantas Polri Anggap Sebagai Hasil Kerja Keras

JawaPos.com - Operasi Ketupat 2026 dalam rangka pengamanan mudik dan arus balik lebaran 2026 berhasil menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas korban. Hal ini membuat mayoritas publik merasa puas terhadap penyelenggaraan mudik tahun ini.

Hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia menunjukan tingkat kepuasan sampai 79,8 persen. Publik menilai mudik tahun ini lebih baik dibanding 2025.

Sejalan dengan hasil survei tersebut, Korlantas Polri mencatat angka lakalantas selama periode mudik-balik Lebaran 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 29 Maret 2026 turun signifikan sekitar 5,75 hingga 6,31 persen atau menjadi 3.517 kasus secara nasional.

Penurunan lebih besar tejadi pada kategori fatalitas korban kecelakaan sebesar 30,89 sampai 31,19 persen dibanding tahun 2025. Selain itu, korban luka berat juga menurun sebesar 13,8 persen.

Capaian ini diyakini tak lepas dari berbagai strategi yang diterapkan, antara lain rekayasa lalu lintas seperti sistem one way dan contraflow, peningkatan pengawasan di lapangan, optimalisasi penggunaan transportasi umum, serta penerapan kebijakan work from anywhere (WFA).

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah berkolaborasi dalam menyukseskan Operasi Ketupat 2026. Keberhasilan ini menjadi prestasi bersama.

“Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dan sinergi seluruh pihak, baik Polri, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi aktif seluruh stakeholder,” ujar Agus, Rabu (8/4).

Agus menyampaikan, capaian ini juga hasil dari arahan yang diberikan pimpinan Polri. Jenderal Listyo Sigit selama ini rutin terlibat langsung dalam pengamanan mudik.