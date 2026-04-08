Prabowo Jamin jika Terjadi Perang Dunia Ketiga Indonesia Termasuk Negara Aman

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang relatif aman dari berbagai guncangan global, termasuk jika terjadi perang dunia ketiga. Ia menilai, posisi geografis dan kondisi domestik Indonesia menjadikannya sebagai salah satu negara paling aman di tengah potensi konflik global.

“Kalau terjadi perang dunia ketiga, negara mana yang aman? Indonesia termasuk papan atas lho. Sekarang kalau ke Bali, lihat itu berapa orang Rusia di situ, berapa orang Ukraina di situ,” kata Prabowo saat memberikan taklimat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Menurutnya, indikator keamanan Indonesia juga terlihat dari banyaknya warga negara asing, termasuk dari Rusia dan Ukraina, yang memilih tinggal di Bali sejak konflik terjadi di negara mereka.

Untuk menangkap peluang tersebut, pemerintah berencana membangun Kawasan Keuangan Khusus atau Special Financial Zone (SFZ). Kawasan ini diharapkan menjadi wadah bagi investor global, khususnya dari negara yang terdampak konflik, dengan menawarkan insentif pajak dan regulasi yang lebih fleksibel.

Prabowo mengungkapkan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, telah mengusulkan pembangunan SFZ di Bali. Gagasan tersebut telah menjadi bahan pertimbangan sejak beberapa tahun terakhir.

Ia menambahkan, kondisi global saat ini mendorong pergeseran arus investasi, termasuk dari kawasan Timur Tengah, ke negara-negara yang stabil dan aman seperti Indonesia.

“Saat ini uang-uang dari Timur Tengah akan ke mana? Negara mana yang tidak perang? Indonesia salah satu yang paling diminati,” ujarnya.

Prabowo juga menekankan bahwa keramahan masyarakat serta ketahanan ekonomi nasional menjadi faktor utama yang menarik minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia.