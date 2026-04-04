Jelang Usia 37 Tahun, David da Silva Beber Rahasia Tampil Moncer di Malut United

JawaPos.com - David da Silva memang sudah tidak lagi muda. Pada November nanti, bomber Malut United akan memasuki usia 37 tahun. Meski begitu, performanya masih sangat garang. Terbukti, David kini memuncaki daftar top scorer sementara Super League 2025-2026. Striker asal Brasil itu sudah mengemas 15 gol dalam 24 laga yang dilakoninya.

Lalu, apa yang membuatnya tetap garang di lapangan? “Motivasi terbesar saya adalah keluarga, termasuk dari masa lalu saya. Perlu diketahui, saya berasal dari keluarga yang sangat miskin di Brasil,” kata mantan bomber Persebaya Surabaya itu seperti dikutip dari I.League.

Hidup dalam kekurangan di Brasil membuatnya selalu memiliki motivasi untuk tampil bagus dan memperbaiki ekonomi keluarga. “Jadi, bisa dibilang saya harus melawan diri saya sendiri. Saya (versi baik) melawan saya (versi buruk). Karena itu, saya tidak pernah berpikir tentang lawan lain,” tegas pemain kelahiran Guarulhos, Sao Paulo, tersebut.