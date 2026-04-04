Calvin Verdonk Rayu Bek Persija Jakarta, Dony Tri Pamungkas Menuju ke Klub Eropa?

JawaPos.com – FIFA Series 2026 menjadi pengalaman perdana Calvin Verdonk berada di satu lapangan bersama Dony Tri Pamungkas. Setelah melewati dua pertandingan pada ajang tersebut, Verdonk melontarkan pujian terhadap bek muda Persija Jakarta itu.

Pemain yang kini berkarier di Prancis bersama Lille tersebut mengaku langsung terkesan dengan kualitas Dony sejak sesi latihan perdana. Verdonk menilai pemain yang beroperasi di sisi kiri tersebut memiliki kemampuan di atas rata-rata.

“Saya sangat menyukai pemain ini. Sejak latihan pertama, saya sudah melihat dia sebagai pemain yang sangat bagus,” ujarnya.

Menurut Verdonk, pengalaman bermain bersama Dony menjadi hal positif bagi tim. Meski baru dipasangkan, komunikasi di lapangan berjalan cukup baik. Pemain kelahiran Belanda itu bahkan menyebut Dony memiliki gaya bermain yang menarik. Hal itu membuatnya optimistis terhadap perkembangan sang pemain ke depan.

Sebelum pertandingan, Verdonk sempat memberikan pesan khusus kepada Dony. Pemain yang pernah dipinjamkan ke PEC Zwolle itu meminta Dony tampil lepas dan percaya diri.

“Saya bilang kepadanya, bermainlah seperti saat latihan dan percaya diri,” jelasnya.

Pesan tersebut dinilai berpengaruh terhadap penampilan Dony di lapangan. Saat mendapat kesempatan bermain, ia mampu memberikan kontribusi nyata.

Selain itu, Verdonk juga menyoroti aksi-aksi Dony yang dinilai berbahaya bagi lawan, mulai dari pergerakan, umpan silang, hingga kualitas tendangan. “Dia membuat aksi, mengirim umpan silang, dan memiliki tendangan yang sangat bagus,” ucap mantan pemain FC Twente tersebut.

Verdonk melihat adanya potensi besar yang dapat terus dikembangkan. Ia pun berharap dapat kembali bermain bersama Dony di laga-laga berikutnya. Menurutnya, chemistry keduanya bisa semakin terbangun.