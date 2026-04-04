5 Cara Cerdas Berdasarkan Sains yang Digunakan Orang Kuat Mental untuk Menahan Godaan

JawaPos.Com - Godaan sering datang di saat yang paling tidak terduga. Keinginan untuk menunda pekerjaan, kebiasaan scrolling tanpa henti, atau dorongan untuk mengambil jalan pintas yang terasa lebih nyaman kerap muncul tanpa permisi.

Dalam momen-momen seperti itu, bukan sekadar niat yang diuji, melainkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya sendiri.

Menariknya, orang yang dikenal memiliki mental kuat bukan berarti tidak pernah tergoda.

Mereka tetap merasakan dorongan yang sama, tetapi memiliki cara berbeda dalam meresponsnya.

Pendekatan yang mereka gunakan sering kali tidak hanya berdasarkan pengalaman, tetapi juga selaras dengan temuan dalam dunia psikologi dan ilmu perilaku.

Dilansir dari Yourtango, inilah lima kebiasaan cerdas orang kuat mental yang terbukti secara sains mampu menahan keinginan sesaat.

Kebiasaan-kebiasaan ini terlihat sederhana, namun memiliki dampak besar dalam menjaga konsistensi dan fokus jangka panjang.

1. Mengubah Lingkungan agar Godaan Tidak Mudah Muncul

Mengandalkan kemauan semata sering kali tidak cukup. Orang dengan kontrol diri yang baik memahami bahwa lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku.

Alih-alih terus melawan godaan secara langsung, mereka memilih mengurangi paparan terhadap hal-hal yang memicu keinginan tersebut.

Misalnya, menjauhkan ponsel saat bekerja, tidak menyimpan makanan yang menggoda di tempat yang mudah dijangkau, atau menciptakan ruang kerja yang minim distraksi.

Pendekatan ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa keputusan manusia sangat dipengaruhi oleh konteks sekitar.