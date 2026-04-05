Review Mitsubishi Xpander Cross Facelift untuk Mudik Bogor–Surabaya: Tangguh untuk Perjalanan Jauh, Nyaman di Tol hingga Pegunungan

Mitsubishi Xpander Cross saat difoto di Jatim Park, Batu, Jawa Timur. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com-Perjalanan mudik selalu menjadi momen pembuktian sesungguhnya bagi sebuah mobil keluarga. Tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga daya tahan, efisiensi bahan bakar, hingga kemampuan menghadapi berbagai kondisi jalan.

Pengalaman menggunakan Mitsubishi Xpander Cross Facelift untuk perjalanan dari Bogor ke Surabaya sejauh kurang lebih 810 km sekali jalan dan ditempuh dalam 13 jam perjalanan. Kemudian kembali ke Bogor memakan waktu sekitar 14 jam. memberikan gambaran lengkap bagaimana performa mobil ini dalam penggunaan nyata.

Performa Mesin: Cukup Bertenaga untuk Perjalanan Jauh

Xpander Cross Facelift masih mengandalkan mesin 1.5L MIVEC DOHC 4-silinder yang menghasilkan tenaga sekitar 105 PS dan torsi 141 Nm. Di atas kertas mungkin terlihat standar, tetapi dalam praktik perjalanan jauh, performanya terasa cukup responsif.

Saat melaju di tol Trans Jawa, akselerasi terasa halus dan stabil, terutama ketika menjaga kecepatan konstan. Transmisi CVT yang digunakan juga membantu menjaga putaran mesin tetap efisien, sehingga tidak terasa “ngorok” meski digunakan dalam perjalanan panjang berjam-jam.

Konsumsi BBM: Relatif Irit di Kelasnya