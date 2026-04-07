Di Balik Kemenangan Bhayangkara FC, Paul Munster Ungkap Kunci Comeback Tim

JawaPos.com–Bhayangkara Presisi Lampung FC mengamankan tiga poin penting saat menjamu Persija Jakarta pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Bermain di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Minggu (5/4), tuan rumah menang tipis dengan skor 3-2 dalam laga yang berlangsung ketat sejak awal.

Persija langsung mengejutkan publik tuan rumah lewat gol cepat Rayhan Hannan pada menit pertama. Gol tersebut membuat Bhayangkara FC harus bekerja ekstra untuk mengejar ketertinggalan.

Upaya mereka mulai membuahkan hasil di menit ke-28 melalui Moussa Sidibe. Pemain asal Mali itu sukses menyamakan kedudukan sekaligus menghidupkan semangat tim. Namun, Persija kembali unggul di babak kedua lewat gol F. Calonego pada menit ke-62.

Situasi sempat membuat Bhayangkara berada di bawah tekanan. Meski begitu, mereka tidak menyerah.

Perubahan strategi yang dilakukan pelatih Paul Munster mulai terlihat efektif menjelang akhir pertandingan. Pada menit ke-86, Dendy Sulistyawan mencetak gol penyama kedudukan lewat tendangan bebas yang terarah. Gol tersebut menjadi momentum kebangkitan tuan rumah.

Drama puncak terjadi di masa injury time. Sidibe kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua pada menit 90+4, sekaligus memastikan kemenangan Bhayangkara FC dengan skor 3-2.

Usai laga, Paul Munster memberikan pujian khusus kepada Sidibe yang tampil menonjol. Menurut dia, pemain tersebut memang sudah diprediksi akan memberikan kontribusi besar dalam laga penting ini.

”Saya sudah mengira dia akan bermain baik. Sidibe adalah pemain berkualitas dan ini menjadi momen besar baginya,” ujar Munster dikutip dari ileague.id.