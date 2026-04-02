10 Mesin Las Paling Bagus, Awet, dan Hemat Listrik untuk Bengkel Rumahan, Cocok untuk Pemula hingga Profesional

JawaPos.com - Memilih mesin las terbaik untuk kebutuhan bengkel rumahan memang bukan perkara mudah.

Di pasaran, ada ratusan merek dengan fitur dan keunggulan masing-masing. Mulai dari mesin las hemat listrik 450 watt hingga tipe canggih seperti MIG inverter, semuanya menawarkan kelebihan yang menggiurkan.

Namun, tidak semua mesin cocok untuk kebutuhan Anda. Ada yang unggul di efisiensi listrik, ada yang kuat untuk penggunaan berat, dan ada pula yang multifungsi.

Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik setiap produk sebelum membeli.

Dalam artikel ini, JawaPos.com telah merangkum dari YouTube Rekomendasi Id, 10 mesin las terbaik yang terkenal awet, stabil, dan worth it berdasarkan pengalaman pengguna serta performa di lapangan. Cocok untuk pemula hingga profesional.

1. Rhino Inverter MMA-120A – Andal dan Stabil untuk Harian

Rhino MMA-120A menjadi salah satu pilihan favorit para tukang di Indonesia. Mesin ini mengusung teknologi inverter yang membuat konsumsi listrik lebih efisien dibandingkan mesin konvensional.