Logo JawaPos
HomeOto Dan Tekno
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
03 April 2026, 00.35 WIB

Tesla hingga Apple Disebut Jadi Target IRGC di Tengah Konflik Timur Tengah

Elon Musk, pendiri Tesla, SpaceX, dan xAI. (Reuters)

JawaPos.com - Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyatakan bahwa sejumlah perusahaan teknologi asal Amerika Serikat berpotensi menjadi target.

Dalam pernyataan yang beredar seperti dikutip dalam laman carcoops, Kamis (2/4) IRGC menyebut perusahaan-perusahaan tersebut diklaim memiliki peran dalam mendukung operasi teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), komunikasi, hingga sistem intelijen.

Tesla hingga Google Masuk Daftar

Beberapa nama besar yang disebut dalam daftar tersebut antara lain Tesla, Apple, Microsoft, Google, Meta, Intel, Nvidia, Oracle, IBM dan Cisco. Selain itu, sejumlah perusahaan lain di sektor industri, energi, hingga keuangan juga ikut disebut.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. IRGC menyatakan bahwa entitas yang dianggap terlibat dalam dukungan teknologi terhadap pihak lawan dapat menjadi sasaran.

Meski demikian, belum ada konfirmasi independen terkait implementasi ancaman tersebut.

Peringatan untuk Karyawan dan Warga

Menurut laporan media internasional, otoritas setempat disebut telah mengimbau karyawan di fasilitas perusahaan-perusahaan tersebut di kawasan Timur Tengah untuk meningkatkan kewaspadaan.

Warga sipil di sekitar lokasi tertentu juga diingatkan untuk menjaga jarak dan mengikuti arahan keamanan jika situasi memburuk.

Jika situasi berkembang lebih jauh, ancaman terhadap perusahaan teknologi besar ini berpotensi membawa dampak luas, tidak hanya pada keamanan, tetapi juga pada operasional bisnis global, rantai pasok teknologi, investasi dan pasar saham dan stabilitas ekonomi regional.

Perusahaan-perusahaan teknologi AS sendiri memiliki kehadiran di berbagai negara Timur Tengah, termasuk pusat operasional, kantor layanan, hingga infrastruktur teknologi.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore