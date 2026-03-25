Cara Menghidupkan Motor Listrik Setelah Lama Ditinggal Mudik, Ini Tips Aman Agar Baterai Tidak Rusak

JawaPos.com - Menggunakan motor listrik semakin populer karena efisien dan ramah lingkungan. Namun, setelah ditinggal mudik dalam waktu lama, banyak pengguna bingung bagaimana cara menghidupkan motor listrik dengan aman agar tidak merusak komponen, terutama baterai.

Jika langsung digunakan tanpa pengecekan, risiko seperti baterai drop, sistem error, hingga performa menurun bisa terjadi. Pasalnya motor listrik berbeda dengan motor konvensional karena sepenuhnya mengandalkan arus.

Menurut Kevin pemilik Teras EV sebuah bengkel motor listrik di kawasan Depok sebelum menyalakan sebaiknya periksa kondisi baterai terlebih dahulu, apakah masih menyimpan daya atau tidak. Karena setelah ditinggal lama daya baterai bisa berkurang secara alami meskipun kecil.

"Cek dulu indikator baterai, karena ini berhungan dengan kelistrikan ada potensi malfungsi elektrik di beberapa komponen. Biasanya ada penumpukan tegangan bila komponen elektronik seperti baterai dan dinamo ditinggal lama, tapi masih dialiri arus listrik," ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (25/3).

Kevin melanjutkan pastikan tidak benar-benar kosong (0%) dan perhatikan tanda-tanda kerusakan atau pembengkakan. Jika baterai dalam kondisi lemah, jangan langsung digunakan. Lakukan pengisian daya terlebih dahulu dan gunakan charger asli bawaan pabrik isi daya hingga minimal 80% sebelum dipakai.

Setelah lama tidak dipakai, ada kemungkinan sistem kelistrikan mengalami gangguan ringan. Maka periksa panel indikator, lampu utama dan sein serta klakson. Jika ada indikator error, sebaiknya jangan dipaksakan untuk digunakan.

"Jangan lupa bersihkan motor sebelum digunakan karena biasanya debu dan kotoran bisa menumpuk selama ditinggal mudik. Bersihkan motor agar komponen tetap terjaga dan fokus pada area roda, bagian bodi dan kompartemen baterai (jika memungkinkan)," katanya.

Saat pertama kali dinyalakan aktifkan sistem secara bertahap, dengarkan suara atau getaran tidak normal, jangan langsung digunakan untuk perjalanan jauh biarkan sistem “beradaptasi” terlebih dahulu.

Jika motor terasa tidak normal, segera lakukan pemeriksaan di bengkel resmi atau pusat servis seperti Alva Experience Center atau jaringan servis resmi lainnya.