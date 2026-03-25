Jarang Tahu Fungsi 2 Tombol Rahasia di Speedometer Honda Vario 125, Simak Penjelasannya

JawaPos.com - Bagi kalian pemilik Honda Vario 125 terbaru, panel instrumen digital yang modern pasti menjadi salah satu daya tarik utama. Namun, sudahkah kalian menyadari bahwa dua tombol kecil yang terletak di sisi kanan dan kiri layar tersebut memiliki fungsi lebih dari sekadar penghias?

Banyak pengendara yang hanya fokus pada informasi kecepatan dan level bahan bakar, padahal Honda telah membekali motor ini dengan fitur-fitur canggih yang tersembunyi di balik tombol Select (di kiri) dan Set (di kanan).

Memahami kegunaan kedua tombol ini tidak hanya membuat kalian terlihat lebih paham teknologi, tetapi juga membantu menjaga performa motor tetap optimal. Berikut adalah panduan lengkap mengenai fitur-fitur menarik dari "tombol ajaib" di speedometer Honda Vario 125.

Mengenal Fungsi Tombol Select dan Set

Secara umum, tombol Select berperan dalam navigasi antar menu atau informasi yang tampil di layar LCD. Sedangkan tombol Set memiliki fungsi untuk memilih, melakukan reset, atau membuka pengaturan lebih mendalam.

Ketika kedua tombol ini digunakan bersama, kamu bisa mengakses berbagai informasi penting seperti:

Odometer, yang menunjukkan total jarak tempuh kendaraan.

Trip A dan Trip B, yang merekam jarak perjalanan tertentu untuk tujuan yang berbeda.

Rata-rata konsumsi bahan bakar (Average) untuk memantau efisiensi kendaraan.

Konsumsi bahan bakar secara real-time, memberikan gambaran langsung penggunaan bahan bakar saat berkendara.

Voltase baterai atau aki, yang berguna untuk mengecek kondisi daya kendaraan. Dengan memanfaatkan fitur ini, kamu dapat dengan mudah memantau kondisi kendaraan sekaligus meningkatkan pengalaman berkendara menjadi lebih optimal

Cara Mengatur Jam Digital

Seringkali jam di motor tidak akurat setelah aki dilepas atau karena faktor lainnya. Brosis tidak perlu ke bengkel AHASS hanya untuk mengatur jam. Begini caranya:

Nyalakan kunci kontak ke posisi ON.

Tekan dan tahan tombol Select dan Set secara bersamaan selama beberapa detik hingga angka jam di layar berkedip.

Tekan tombol Select untuk mengubah angka jam.

Setelah jam benar, tekan tombol Set untuk pindah ke pengaturan menit.

Tekan tombol Select untuk mengubah angka menit.