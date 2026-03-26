Pasar Motor Listrik RI Makin Panas! TAILG Mulai Ekspansi dan Cari Mitra Dealer

JawaPos.com - Brand kendaraan listrik roda dua global, TAILG, resmi memperkuat langkah ekspansinya di Indonesia melalui gelaran Grand Launching & Dealer Recruitment Summit. Kegiatan ini menjadi awal dari program perekrutan dealer secara nasional sekaligus strategi perusahaan untuk memanfaatkan potensi pasar kendaraan listrik Tanah Air yang nilainya mencapai triliunan Rupiah.

Acara tersebut dihadiri oleh investor, mitra distribusi, hingga pelaku industri dari berbagai wilayah Indonesia. Dalam kesempatan itu, peserta dapat melihat langsung sekaligus mencoba berbagai lini produk TAILG. Deretan motor listrik dengan desain modern dan fitur lengkap berhasil menarik perhatian.

Presiden Divisi Internasional TAILG, Chen Yingsheng, menegaskan bahwa Indonesia menjadi salah satu pasar kendaraan roda dua paling dinamis di dunia dan masuk dalam prioritas utama strategi global perusahaan. Ia juga menegaskan komitmen untuk mendorong ekosistem mobilitas hijau bersama mitra lokal.

“Ke depan, kami berharap membawa lebih banyak teknologi canggih dan produk berkualitas ke Indonesia, tumbuh bersama mitra lokal serta menjadikan Indonesia sebagai basis penting untuk menjangkau seluruh Asia Tenggara,” ujarnya dalam keterangannya, dikutip Kamis (26/3).

Menurutnya populasi kendaraan roda dua mencapai lebih dari 125 juta unit dan sekitar 84 persen rumah tangga memilikinya.

Penjualan motor baru di Indonesia pun menembus angka lebih dari 6 juta unit per tahun. Skala pasar yang besar serta permintaan yang terus meningkat membuka peluang luas bagi pertumbuhan kendaraan listrik roda dua di masa depan.

Perusahaan yang didirikan di Shenzhen pada 2003, kini telah memiliki tujuh pusat riset dan manufaktur di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Vietnam, serta memasarkan produknya ke lebih dari 70 negara dan wilayah.

Perusahaan ini berkembang menjadi pemain global dengan rantai industri yang terintegrasi, mulai dari riset dan pengembangan hingga layanan purna jual kendaraan listrik roda dua dan roda tiga.

TAILG juga tercatat sebagai mitra proyek mobilitas listrik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta pemegang rekor Guinness untuk skuter listrik dengan jarak tempuh terjauh.

Sementara itu, Direktur Regional Indonesia TAILG, Chen Xinjie, menyebut perusahaan akan mengandalkan kekuatan produk serta rantai pasok global untuk mempercepat proses lokalisasi di Indonesia.

Langkah ini mencakup pengembangan jaringan distribusi, penguatan merek, hingga peningkatan sistem operasional ritel guna memberikan dukungan lebih optimal bagi mitra.

Performa Produk

Dengan platform teknologi yang dikembangkan sendiri, sejumlah model mampu menempuh jarak 80 hingga 100 kilometer dalam sekali pengisian, bahkan mencapai 150 kilometer untuk varian performa tinggi.

Didukung lebih dari 2.000 paten serta fasilitas manufaktur pintar di berbagai negara, produk TAILG menawarkan performa stabil, efisiensi energi tinggi, dan biaya operasional yang kompetitif.