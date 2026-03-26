Tips Simpel Bersihkan Kabin Mobil Setelah Perjalanan Jauh, Hasilnya Seperti Baru

JawaPos.com - Setelah perjalanan jauh saat mudik, kondisi kabin mobil biasanya menjadi kotor, berdebu, bahkan berbau tidak sedap. Sisa makanan, debu jalanan, hingga keringat penumpang bisa menumpuk dan membuat kenyamanan berkendara menurun.

Maka penting untuk segera membersihkan kabin mobil setelah mudik agar tetap higienis dan nyaman digunakan kembali. Lalu, apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara membersihkannya dengan mudah? Simak panduan lengkap berikut ini.

Peralatan yang Dibutuhkan untuk Membersihkan Kabin Mobil

Sebelum mulai, siapkan beberapa perlengkapan berikut agar proses pembersihan lebih maksimal:

Vacuum cleaner (penyedot debu)

Lap microfiber bersih

Sikat halus atau sikat gigi bekas

Cairan pembersih interior mobil

Air bersih dalam botol semprot

Pewangi kabin mobil

Kantong sampah Dengan alat yang tepat, membersihkan kabin mobil bisa dilakukan dengan cepat dan efisien.

Langkah Mudah Membersihkan Kabin Mobil Setelah Mudik 1. Keluarkan Semua Barang dari Dalam Mobil

Langkah pertama, keluarkan seluruh barang dari kabin, termasuk sampah, botol minuman, hingga barang pribadi yang tertinggal. Ini akan memudahkan Anda menjangkau seluruh area kabin.

2. Bersihkan Sampah dan Debu Kasar

Ambil sampah yang terlihat secara manual, lalu lanjutkan dengan menyedot debu menggunakan vacuum cleaner, terutama di bagian: karpet mobil, kolong kursi dan celah-celah sempit. Debu halus biasanya menumpuk di area ini setelah perjalanan jauh.

3. Bersihkan Jok Mobil

Jika jok berbahan kain, gunakan vacuum untuk menyedot debu yang menempel. Jika terdapat noda, gunakan cairan pembersih khusus dan sikat perlahan.

Untuk jok berbahan kulit, cukup lap dengan kain microfiber yang sedikit lembap, lalu gunakan cairan khusus agar tidak merusak permukaan.

4. Lap Dashboard dan Panel Interior

Gunakan lap microfiber untuk membersihkan dashboard, setir, dan panel pintu. Jika terdapat noda membandel, gunakan cairan pembersih interior secukupnya.