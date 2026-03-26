Tips Simpel Bersihkan Kabin Mobil Setelah Perjalanan Jauh, Hasilnya Seperti Baru

JawaPos.com - Setelah perjalanan jauh saat mudik, kondisi kabin mobil biasanya menjadi kotor, berdebu, bahkan berbau tidak sedap. Sisa makanan, debu jalanan, hingga keringat penumpang bisa menumpuk dan membuat kenyamanan berkendara menurun.
Maka penting untuk segera membersihkan kabin mobil setelah mudik agar tetap higienis dan nyaman digunakan kembali. Lalu, apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara membersihkannya dengan mudah? Simak panduan lengkap berikut ini.
Peralatan yang Dibutuhkan untuk Membersihkan Kabin Mobil
Sebelum mulai, siapkan beberapa perlengkapan berikut agar proses pembersihan lebih maksimal:
1. Keluarkan Semua Barang dari Dalam Mobil
Langkah pertama, keluarkan seluruh barang dari kabin, termasuk sampah, botol minuman, hingga barang pribadi yang tertinggal. Ini akan memudahkan Anda menjangkau seluruh area kabin.
2. Bersihkan Sampah dan Debu Kasar
Ambil sampah yang terlihat secara manual, lalu lanjutkan dengan menyedot debu menggunakan vacuum cleaner, terutama di bagian: karpet mobil, kolong kursi dan celah-celah sempit. Debu halus biasanya menumpuk di area ini setelah perjalanan jauh.
3. Bersihkan Jok Mobil
Jika jok berbahan kain, gunakan vacuum untuk menyedot debu yang menempel. Jika terdapat noda, gunakan cairan pembersih khusus dan sikat perlahan.
Untuk jok berbahan kulit, cukup lap dengan kain microfiber yang sedikit lembap, lalu gunakan cairan khusus agar tidak merusak permukaan.
4. Lap Dashboard dan Panel Interior
Gunakan lap microfiber untuk membersihkan dashboard, setir, dan panel pintu. Jika terdapat noda membandel, gunakan cairan pembersih interior secukupnya.
Pastikan tidak menyemprot cairan langsung ke panel elektronik agar tidak merusak komponen.