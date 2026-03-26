Toyota Hilux Travo-e Debut di BIMS 2026, Pickup Listrik Tangguh Siap Tantang Isuzu D-Max EV

JawaPos.com - Toyota Motor terus memperkuat langkahnya di era elektrifikasi dengan menghadirkan inovasi terbaru di segmen kendaraan niaga. Melalui Toyota Motor Thailand, pabrikan otomotif asal Jepang tersebut resmi memperkenalkan pickup listrik Hilux Travo-e di ajang Bangkok International Motor Show 2026 (BIMS) yang berlangsung pada 25 Maret hingga 5 April 2026.

Mengutip laporan Top Gear Philippines, kehadiran Hilux Travo-e menjadi pelengkap lini Hilux terbaru yang juga mencakup versi konvensional dan varian sporty Gazoo Racing.

Secara desain, tampilan depan pickup listrik ini terlihat lebih minimalis dan modern dengan absennya grille, memberikan kesan bersih khas kendaraan listrik.

Meski demikian, bagian belakang tetap mempertahankan DNA Hilux yang kokoh dan fungsional, sehingga tetap relevan untuk kebutuhan kendaraan niaga.

Dari sisi performa, Hilux Travo-e mengusung sistem penggerak dua motor listrik yang ditempatkan di roda depan dan belakang. Energi disuplai oleh baterai lithium-ion berkapasitas 59,2 kWh, yang mampu menghasilkan torsi sebesar 205 Nm di roda depan dan 268,6 Nm di roda belakang.

Untuk daya jelajah, pickup listrik ini diklaim mampu menempuh jarak lebih dari 300 kilometer dalam sekali pengisian daya, menjadikannya kompetitif di kelasnya.

Di pasar Thailand, Hilux Travo-e kabarnya akan dipasarkan dengan banderol mulai 1,491 juta baht atau sekitar Rp650 jutaan. Model ini diproyeksikan menjadi andalan baru Toyota, terutama karena pasar mulai diramaikan oleh kompetitor kuat seperti Isuzu Motors Thailand dengan produk Isuzu D-Max EV.

Sebelumnya, Isuzu telah lebih dulu meluncurkan D-Max versi listrik dengan harga 1,591 juta baht. Pickup tersebut juga mengusung konfigurasi dua motor listrik di poros depan dan belakang, serta dibekali baterai lithium-ion berkapasitas 66,9 kWh.

Secara performa, motor listrik depan D-Max EV mampu menghasilkan tenaga 58 hp dengan torsi 108 Nm, sementara motor belakang menyumbang 132 hp dan torsi 217 Nm.

Secara keseluruhan, tenaga gabungan mencapai 190 hp dengan torsi maksimum 325 Nm, serta jarak tempuh hingga 331 kilometer dalam sekali pengisian daya.