Dony Lesmana Eko Putra
27 Maret 2026, 03.36 WIB

Perkuat Ekosistem Honda di Indonesia FIFGroup Kembali Jadi Sponsor Tim HRC di MotoGP 2026

Logo FIFAstra menempel di motor ti HRC di MotoGP 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Federal International Finance (FIFGroup) kembali mempertegas eksistensinya di ajang balap dunia dengan melanjutkan kerja sama sebagai sponsor Honda Racing Corporation (HRC) Factory Team pada MotoGP musim 2026.

Melalui unit bisnis pembiayaan sepeda motor Honda, FIFAstra, langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam mendukung ekosistem sepeda motor Honda sekaligus memperluas engagement dengan jutaan penggemar MotoGP di Indonesia.

Kerja sama FIFGroup dan HRC sendiri bukan hal baru. Kolaborasi ini telah dimulai sejak musim 2025 dan terus berlanjut di 2026 sebagai bentuk komitmen jangka panjang perusahaan yang merupakan bagian dari Astra International dan Astra Financial.

Direktur FIFGroup, Daniel Hartono, menegaskan bahwa MotoGP memiliki daya tarik luar biasa di Indonesia sebagai salah satu pasar sepeda motor terbesar di dunia.

"Dukungan terhadap HRC bukan hanya soal sponsorship, tetapi juga upaya menghadirkan pengalaman eksklusif bagi pelanggan dan komunitas pecinta roda dua agar semakin dekat dengan atmosfer balap internasional," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (26/3).

Sepanjang musim MotoGP 2026, logo FIFAstra akan tampil di berbagai elemen penting tim HRC Factory Team. Mulai dari livery motor balap, racing suit pembalap, hingga fasilitas tim seperti pit box, trailer, dan hospitality area di setiap seri.

Tak hanya eksposur global, kolaborasi ini juga membuka peluang aktivasi di dalam negeri. FIFGroup berpotensi menghadirkan event spesial yang melibatkan pembalap HRC langsung di Indonesia, sehingga memberikan pengalaman lebih nyata bagi para fans MotoGP.

Perjanjian sponsorship ini berlaku penuh selama kalender MotoGP 2026, yaitu dari 1 Januari hingga 31 Desember 2026, mencakup seluruh seri balapan di berbagai negara.

Dengan langkah ini, melalui FIFAstra tidak hanya memperkuat posisinya di industri pembiayaan sepeda motor, tetapi juga semakin menegaskan perannya dalam mendukung perkembangan ekosistem motor Honda dan industri otomotif roda dua di Indonesia.

