Ducati Monster Sport Livery 2026 Meluncur, Desain Sporty Klasik dengan Fitur Canggih dan Mesin 111 HP

JawaPos.com - Ducati kembali menghadirkan penyegaran pada lini naked bike legendarisnya lewat kehadiran Ducati Monster Sport Livery 2026. Model ini melengkapi jajaran Ducati Monster yang sudah ada, yakni Monster standar dan Monster Plus.

Salah satu daya tarik utama Monster Sport Livery 2026 terletak pada tampilan barunya yang memadukan warna abu-abu dengan aksen merah balap pada velg.

Mengutip laman Paultan, Kamis (26/3) diungkapkan kalau desain ini terinspirasi dari model ikonik Monster S4 yang populer sekitar dua dekade lalu, menghadirkan nuansa klasik dengan sentuhan modern.

Detail estetika semakin diperkuat melalui sentuhan pada jok, windshield, bagian buritan, serta tangki bahan bakar, menciptakan kesan sporty sekaligus elegan. Untuk varian Monster Plus, Sport Livery juga tersedia dengan tambahan fairing depan dan penutup jok penumpang yang menambah aura agresif.

Masuk ke sektor teknologi, Ducati untuk pertama kalinya menghadirkan fitur cruise control opsional pada lini Monster. Fitur ini berpadu dengan empat mode berkendara yang memberikan fleksibilitas sesuai kebutuhan, baik untuk penggunaan harian maupun touring jarak jauh.

Motor ini juga dilengkapi berbagai fitur keselamatan dan bantuan berkendara elektronik, seperti Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), ABS Cornering, hingga Ducati Power Launch yang memungkinkan akselerasi maksimal ala balap MotoGP.

Dari sisi performa, Ducati Monster Sport Livery 2026 mengandalkan mesin V-twin terbaru yang telah memenuhi standar emisi Euro 5+. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 111 hp pada 9.000 rpm dan torsi 91,1 Nm pada 7.250 rpm.

Menariknya, sekitar 80% torsi puncak sudah tersedia pada rentang 4.000 hingga 10.000 rpm, memberikan respons tenaga yang merata di berbagai kondisi berkendara.

Mesin ini juga dikenal sebagai salah satu mesin dua silinder teringan yang pernah dibuat Ducati, dengan interval perawatan katup yang cukup panjang hingga 45.000 km, membuatnya lebih efisien dalam penggunaan jangka panjang.

Informasi berkendara ditampilkan melalui panel instrumen TFT-LCD berukuran 5 inci yang modern. Layar ini juga sudah siap terintegrasi dengan Ducati Multimedia System untuk menghadirkan fitur navigasi turn-by-turn.

Untuk kenyamanan pengendara, tinggi jok standar berada di angka 815 mm. Namun Ducati menyediakan opsi jok rendah hingga 795 mm, bahkan bisa mencapai 775 mm dengan tambahan lowering kit, sehingga lebih ramah bagi berbagai postur pengendara.