Fatah Elhusein
27 Maret 2026, 04.45 WIB

10 Dashcam Mobil Terbaik 2026, Rekaman Jernih untuk Keamanan Berkendara

Ilustrasi pemasangan Dashcam (Foto: Istimewa)

JawaPos.com - Dashboard camera atau dashcam kini menjadi perangkat penting bagi pengemudi saat menyetir. Alat ini berfungsi merekam kondisi perjalanan sehingga bisa menjadi bukti jika terjadi kecelakaan, insiden di jalan, maupun gangguan saat parkir.

Seiring perkembangan teknologi, dashcam terbaru kini hadir dengan berbagai fitur canggih. Mulai dari resolusi video yang lebih tajam, sensor malam yang lebih stabil, hingga dukungan GPS dan konektivitas WiFi untuk memudahkan akses rekaman.

Dilansir dari kanal YouTube Produk Pedia, berikut 10 dashcam mobil terbaik 2026 yang bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan keamanan berkendara.

1. JETE DC1

JETE DC1 menjadi salah satu dashcam yang cukup terjangkau namun memiliki fitur lengkap. Kamera ini menggunakan sistem tiga kamera yang mencakup bagian depan, kabin, dan belakang kendaraan.

Resolusi kamera depan mencapai 1080p Full HD dengan kualitas rekaman yang cukup jernih. Selain itu, dashcam ini juga dibekali fitur seperti G-sensor, night vision, motion detection, dan loop recording.

Dengan fitur tersebut, JETE DC1 bisa menjadi pilihan solid untuk merekam kejadian di jalan maupun saat mobil diparkir. Harga dashcam ini sekitar Rp 450 ribuan.

2. Hikvision D1 Pro

Hikvision D1 Pro menawarkan kualitas rekaman yang lebih tinggi dengan resolusi 2K atau 1440 piksel. Dashcam ini mampu menghasilkan video yang tajam baik di siang maupun malam hari berkat teknologi superior starlight night vision.

Perangkat ini juga dilengkapi WiFi internal, G-sensor untuk mendeteksi benturan, serta perekaman suara dua arah. Dukungan kartu memori hingga 256 GB membuat pengguna dapat menyimpan lebih banyak rekaman perjalanan.

Kamera ini juga dapat diputar hingga 360 derajat sehingga sudut pandang lebih fleksibel. Harga dashcam ini sekitar Rp 850 ribuan.

3. Otto Klasse CDC-01

Otto Klasse CDC-01 memiliki desain unik yang sekilas menyerupai kamera saku premium. Selain tampil menarik, dashcam ini juga dilengkapi berbagai fitur canggih.

Salah satu fitur unggulannya adalah kemampuan merekam dengan kualitas baik bahkan dalam kondisi minim cahaya. Selain itu, terdapat teknologi ADAS (Advanced Driver Assistance System) yang dapat memberikan peringatan kepada pengemudi.

Fitur ADAS tersebut dapat mendeteksi lampu lalu lintas yang berubah menjadi hijau, mengenali batas kecepatan, hingga memberikan pengingat ketika kendaraan di depan mulai bergerak. Dashcam ini dibanderol sekitar Rp 1,3 juta.

4. Hikvision K5

Hikvision K5 merupakan dashcam dua kamera yang mampu merekam bagian depan dan belakang kendaraan secara bersamaan.

