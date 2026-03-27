Cek Velg Motor Usai Mudik Lebaran: Ini Tanda Velg Peang dan Kisaran Biaya Perbaikannya

JawaPos.com - Setelah perjalanan jauh saat mudik Lebaran, banyak pengguna motor hanya fokus pada mesin dan oli. Padahal, salah satu komponen penting yang sering luput dari perhatian adalah velg.

Velg motor berisiko mengalami peang atau bengkok akibat menghantam lubang, polisi tidur, hingga beban berlebih selama perjalanan jauh. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa membahayakan keselamatan saat berkendara.

Selama perjalanan mudik, motor bekerja lebih berat dari biasanya. Beberapa penyebab umum velg menjadi peang antara lain menghantam lubang dengan kecepatan tinggi, tekanan angin ban tidak sesuai, membawa beban berlebih, jalan rusak atau bergelombang atau ban sudah tipis atau aus.

Kondisi ini sering dialami oleh pengguna motor harian seperti Honda Beat, Yamaha Mio, hingga motor jarak jauh seperti Yamaha NMax.

Agar tidak terlambat menangani, berikut tanda-tanda velg mulai bermasalah:

1. Getaran Saat Berkendara : Motor terasa bergetar terutama di kecepatan tertentu.

2. Ban Tidak Stabil : Ban terlihat bergoyang saat roda diputar.

3. Tekanan Angin Cepat Berkurang : Velg yang tidak presisi bisa membuat ban bocor halus.

4. Sulit Dikendalikan : Motor terasa “lari” atau tidak lurus saat dikendarai.

Jika muncul gejala tersebut, sebaiknya segera lakukan pengecekan di bengkel. Biaya perbaikan velg tergantung tingkat kerusakan dan jenis velg (cast wheel atau jari-jari).

1. Velg Sedikit Peang (Ringan)

Hanya perlu press atau spooring velg dengan estimasi biaya sekitar Rp50 ribu – Rp150 ribu per velg

2. Velg Peang Sedang

Perlu perbaikan dengan alat press khusus dengan estimasi biaya: Rp150 ribu – Rp300 ribu per velg

3. Velg Parah / Retak

Disarankan ganti velg baru dan untuk harga membeli velg baru Anda harus menyiapkan dana untuk motor matic sekitar Rp300 ribu – Rp1 juta

Maxi scooter: bisa Rp1 juta – Rp2,5 juta.