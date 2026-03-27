Dony Lesmana Eko Putra
27 Maret 2026, 23.45 WIB

Cek Velg Motor Usai Mudik Lebaran: Ini Tanda Velg Peang dan Kisaran Biaya Perbaikannya

Ilustrasi : Velg peang harus segera mendapat perbaikan.

JawaPos.com - Setelah perjalanan jauh saat mudik Lebaran, banyak pengguna motor hanya fokus pada mesin dan oli. Padahal, salah satu komponen penting yang sering luput dari perhatian adalah velg.

Velg motor berisiko mengalami peang atau bengkok akibat menghantam lubang, polisi tidur, hingga beban berlebih selama perjalanan jauh. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa membahayakan keselamatan saat berkendara.

Selama perjalanan mudik, motor bekerja lebih berat dari biasanya. Beberapa penyebab umum velg menjadi peang antara lain menghantam lubang dengan kecepatan tinggi, tekanan angin ban tidak sesuai, membawa beban berlebih, jalan rusak atau bergelombang atau ban sudah tipis atau aus.

Kondisi ini sering dialami oleh pengguna motor harian seperti Honda Beat, Yamaha Mio, hingga motor jarak jauh seperti Yamaha NMax.

Agar tidak terlambat menangani, berikut tanda-tanda velg mulai bermasalah:
1. Getaran Saat Berkendara : Motor terasa bergetar terutama di kecepatan tertentu.
2. Ban Tidak Stabil : Ban terlihat bergoyang saat roda diputar.
3. Tekanan Angin Cepat Berkurang : Velg yang tidak presisi bisa membuat ban bocor halus.
4. Sulit Dikendalikan : Motor terasa “lari” atau tidak lurus saat dikendarai.

Jika muncul gejala tersebut, sebaiknya segera lakukan pengecekan di bengkel. Biaya perbaikan velg tergantung tingkat kerusakan dan jenis velg (cast wheel atau jari-jari).

1. Velg Sedikit Peang (Ringan)
Hanya perlu press atau spooring velg dengan estimasi biaya sekitar Rp50 ribu – Rp150 ribu per velg
2. Velg Peang Sedang
Perlu perbaikan dengan alat press khusus dengan estimasi biaya: Rp150 ribu – Rp300 ribu per velg
3. Velg Parah / Retak 
Disarankan ganti velg baru dan untuk harga membeli velg baru Anda harus menyiapkan dana untuk motor matic sekitar Rp300 ribu – Rp1 juta
Maxi scooter: bisa Rp1 juta – Rp2,5 juta.

Biasanya untuk kondisi velg wajib diganti bila velg retak, sudah sering diperbaiki dan bentuk sudah tidak presisi. Kondisi velg yang peang bisa memengaruhi kenyamanan hingga keselamatan berkendara. Jangan tunggu parah—karena velg yang sehat adalah kunci perjalanan yang aman dan nyaman.

Artikel Terkait

Terpopuler

1

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

2

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

3

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

4

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

5

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

6

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

7

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

8

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

9

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

10

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

