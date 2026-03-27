Dony Lesmana Eko Putra
28 Maret 2026, 01.29 WIB

Merawat Cat Motor Doff Tidak Bisa Sembarangan, Ini Cara Aman Agar Tetap Elegan dan Anti Kusam

Ilustrasi : Merawat cat doff jangan sembanrangan, warna bisa pudar.

JawaPos.com - Cat motor doff atau matte kini semakin populer karena tampilannya yang elegan, sporty, dan berbeda dari cat glossy pada umumnya. Namun, di balik tampilannya yang menawan, cat doff memiliki karakteristik khusus yang membuat perawatannya tidak bisa dilakukan sembarangan.

Salah langkah sedikit saja, permukaan cat bisa menjadi belang, mengkilap di beberapa bagian, atau bahkan rusak permanen. Oleh karena itu, penting bagi pemilik motor dengan cat doff untuk memahami cara perawatan yang tepat.

Kenapa Cat Doff Tidak Boleh Dipoles?

Berbeda dengan cat glossy, cat doff tidak memiliki lapisan clear coat mengkilap. Permukaannya memang dirancang untuk menyerap cahaya, bukan memantulkannya.

Ketika dipoles menggunakan compound atau wax biasa, efek doff justru bisa hilang dan berubah menjadi mengkilap. Inilah yang membuat banyak kasus cat doff terlihat belang karena sebagian permukaannya berubah tekstur.

Cara Merawat Cat Motor Doff yang Benar

Agar tampilan motor tetap maksimal, berikut beberapa langkah perawatan yang bisa dilakukan:

1. Cuci Secara Rutin dengan Sabun Khusus
Gunakan sabun khusus untuk cat doff atau sabun motor yang memiliki formula ringan. Hindari sabun dengan kandungan wax karena bisa mengubah tampilan permukaan.

2. Jangan Gunakan Polish atau Wax
Ini adalah kesalahan paling umum. Polish dan wax hanya diperuntukkan untuk cat glossy. Pada cat doff, produk tersebut justru akan merusak karakter finishing.

3. Gunakan Lap Microfiber yang Lembut
Saat mengeringkan motor, gunakan kain microfiber yang bersih dan lembut untuk menghindari goresan halus yang bisa merusak tampilan.

4. Hindari Menggosok Terlalu Keras
Jika ada noda membandel seperti kerak atau bekas air hujan, jangan digosok terlalu keras. Gunakan cairan pembersih khusus matte agar aman.

5. Parkir di Tempat Teduh
Paparan sinar matahari berlebihan bisa membuat warna cat cepat pudar. Sebaiknya parkir di tempat yang teduh atau gunakan cover motor.

6. Gunakan Coating Khusus Matte
Jika ingin perlindungan ekstra, gunakan coating khusus cat doff. Produk ini dirancang untuk menjaga tampilan matte tanpa menambah efek kilap.

Kesalahan yang Sering Dilakukan Pemilik Motor
Banyak pemilik motor belum memahami bahwa cat doff butuh perlakuan berbeda. Beberapa kesalahan umum antara lain:

  • Menggunakan semir ban atau dashboard ke bodi motor
  • Mencuci di tempat steam tanpa memberi instruksi khusus
  • Menggunakan deterjen rumah tangga
  • Menggosok noda dengan bahan kasar

Kesalahan-kesalahan tersebut bisa membuat cat kehilangan tekstur aslinya. Dengan perawatan yang benar, tampilan motor doff akan tetap elegan, halus, dan terlihat seperti baru dalam jangka waktu yang lama.

