Dony Lesmana Eko Putra
28 Maret 2026, 19.38 WIB

Jangan Diabaikan! Ini Ciri Suspensi Mobil Bermasalah yang Sering Disepelekan

Ilustrasi bagian suspensi mobil. (istockphoto)

JawaPos.com - Suspensi merupakan komponen vital pada mobil yang berfungsi meredam getaran saat kendaraan melaju. Peran ini sangat penting untuk menjaga kenyamanan penumpang sekaligus memastikan mobil tetap stabil di berbagai kondisi jalan.

Tak hanya itu, sistem suspensi juga membantu menopang bobot kendaraan dan menjaga keseimbangan bodi, terutama saat bermanuver atau melewati jalan tidak rata.

Komponen Utama Suspensi Mobil

Secara umum, sistem suspensi terdiri dari dua bagian utama, yaitu pegas dan shock absorber (peredam kejut). Keduanya bekerja sama untuk menyerap guncangan serta menjaga roda tetap menapak optimal di permukaan jalan.

Pada beberapa mobil modern, sistem ini juga didukung komponen tambahan lain guna meningkatkan performa dan kenyamanan berkendara.

Tanda Suspensi Mulai Bermasalah

Karena bekerja terus-menerus menahan beban dan getaran, komponen suspensi berpotensi mengalami keausan. Menurut Auto2000, ada beberapa gejala yang patut diwaspadai, antara lain:

  • Mobil terasa mengayun berlebihan, terutama saat melewati tikungan
  • Muncul bunyi berisik dari area kaki-kaki
  • Posisi mobil terlihat tidak seimbang
  • Terjadi kebocoran oli pada shock absorber
  • Permukaan ban aus tidak merata

Jika salah satu tanda tersebut muncul, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan agar tidak berdampak pada keselamatan berkendara.

Cara Merawat Suspensi Agar Lebih Awet

Agar sistem suspensi tetap bekerja optimal dan tidak cepat rusak, ada beberapa langkah perawatan yang bisa dilakukan:

1. Jaga Tekanan Angin Ban
Pastikan tekanan ban selalu sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Tekanan yang tidak sesuai dapat membebani kerja suspensi.

2. Rutin Periksa Shock Absorber
Lakukan pengecekan berkala untuk memastikan tidak ada kebocoran atau penurunan performa pada peredam kejut.

3. Hindari Muatan Berlebih
Membawa beban melebihi kapasitas kendaraan akan mempercepat keausan suspensi.

4. Lakukan Spooring dan Balancing
Spooring bertujuan menyelaraskan sudut roda, sementara balancing menjaga putaran roda tetap stabil tanpa getaran. Keduanya penting untuk menjaga kinerja kaki-kaki mobil.

5. Rotasi Ban Secara Berkala
Menukar posisi ban depan dan belakang membantu mencegah keausan tidak merata, mengingat ban depan biasanya lebih cepat aus.

