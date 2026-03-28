Setelah Libur Panjang, Motor Listrik Mulai Dilirik untuk Aktivitas Harian

JawaPos.com - Pasca perayaan Idul Fitri, masyarakat Indonesia kembali menjalani rutinitas harian dengan mobilitas yang meningkat. Momen ini sering kali menjadi titik awal untuk menata kembali pola aktivitas, termasuk dalam memilih moda transportasi yang lebih efisien.

Di tengah kondisi tersebut, motor listrik mulai dilirik sebagai salah satu alternatif kendaraan harian. Selain praktis digunakan di perkotaan, kendaraan ini juga menawarkan efisiensi biaya operasional serta minim emisi, yang relevan dengan kebutuhan mobilitas modern.

Berbeda dengan kendaraan berbahan bakar konvensional, motor listrik tidak memerlukan bensin dan cenderung memiliki biaya penggunaan yang lebih rendah. Pengisian daya pun bisa dilakukan langsung dari rumah, sehingga lebih sederhana dalam penggunaan sehari-hari.

Pilihan Motor Listrik untuk Kebutuhan Harian

Sejumlah produsen di Indonesia, termasuk United E-Motor, menghadirkan berbagai model motor listrik yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna urban.

Salah satu contohnya adalah United MT1500 yang dirancang untuk penggunaan harian. Dengan tenaga motor listrik 2.700 watt, kecepatan hingga 70 km/jam, serta jarak tempuh sekitar 80 km, model ini mencerminkan karakter kendaraan listrik yang cukup memadai untuk aktivitas dalam kota.

Selain itu, fitur seperti pilihan mode berkendara dan sistem pengisian langsung ke listrik rumah menjadi nilai tambah dalam kemudahan penggunaan.

Tren yang Terus Berkembang

Tidak hanya satu model, berbagai varian lain juga hadir untuk memenuhi kebutuhan berbeda, mulai dari penggunaan jarak dekat hingga perjalanan yang lebih panjang. Hal ini menunjukkan bahwa pasar kendaraan listrik di Indonesia terus berkembang dan semakin beragam.

Di sisi lain, dorongan menuju kendaraan listrik juga sejalan dengan upaya pengurangan emisi serta efisiensi energi yang kini semakin menjadi perhatian.

Menyesuaikan Kebutuhan Mobilitas

Meski demikian, pemilihan kendaraan tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Faktor seperti jarak tempuh harian, akses pengisian daya, hingga kenyamanan berkendara menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.

Motor listrik dapat menjadi salah satu opsi menarik, terutama bagi masyarakat perkotaan yang menginginkan solusi transportasi yang lebih praktis dan efisien.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk (kode saham UNTD), Andrew Mulyadi, menyampaikan bahwa momentum setelah Lebaran adalah waktu yang tepat untuk kembali bergerak dengan cara yang lebih cerdas.

"Motor listrik bukan hanya solusi mobilitas, tetapi juga bagian dari gaya hidup masa depan yang lebih efisien, hemat, dan ramah lingkungan," ujarnya.