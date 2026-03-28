Honda Square X125 2026 Meluncur Desain Nyentrik, Gaya Petualang Musuh SPBU

JawaPos.com - Jenama Honda kembali membuat gebrakan dengan meluncurkan skuter unik bernama Square X125 ABS 2026 di Vietnam. Motor ini langsung mencuri perhatian karena tampil jauh berbeda dari skutik pada umumnya, mengusung konsep petualangan yang menyasar gaya hidup modern seperti touring, camping, hingga eksplorasi ringan di luar jalan aspal.

Menariknya, model ini merupakan hasil kolaborasi antara Honda dan Sundiro dari China. Perpaduan teknologi khas Honda dengan pendekatan desain yang lebih berani membuat Square X125 tampil standout di segmen skutik 125 cc.

Desain Nyentrik, Terinspirasi Gaya Petualang

Hal pertama yang mencolok tentu desainnya. Mengusung bentuk “kotak” dengan garis tegas dan sudut tajam, motor ini memancarkan kesan tangguh sekaligus futuristik dengan nuansa semi-cyberpunk.

Tak hanya soal gaya, desain ini juga fungsional. Motor tetap nyaman digunakan untuk aktivitas harian di perkotaan, namun juga siap diajak menjelajah medan ringan.

Fitur Outdoor yang Tidak Biasa

Inilah yang bikin banyak orang penasaran. Square X125 dibekali berbagai fitur unik yang mendukung aktivitas luar ruang:

Jok belakang bisa dilipat menjadi sandaran

Panel samping dapat difungsikan sebagai meja kecil

Rak belakang kokoh untuk membawa perlengkapan

Lampu full LED untuk visibilitas maksimal Fitur-fitur ini jarang ditemukan di skutik pada umumnya, menjadikannya terasa seperti “motor lifestyle”.

Dimensi Ringkas, Tetap Nyaman

Meski tampil gagah, dimensinya tetap ramah pengguna. Tinggi jok sekitar 740 mm membuatnya mudah dijangkau, sementara ground clearance 160 mm cukup untuk menghadapi jalanan tidak rata. Bobotnya pun ringan, sekitar 120 kg, sehingga tetap lincah dikendarai.

Mesin Irit, Jarak Tempuh Jauh

Di sektor mesin, motor ini dibekali mesin 124 cc eSP satu silinder berpendingin udara dengan sistem injeksi PGM-FI. Tenaganya mencapai sekitar 9,5 dk dengan torsi 10 Nm.

Konsumsi bahan bakarnya tergolong efisien, diklaim bisa mencapai 59 km/liter. Dengan tangki 5,7 liter, motor ini berpotensi menempuh jarak lebih dari 300 km—cukup untuk perjalanan jarak menengah tanpa sering isi ulang.

Fitur Modern dan Safety Lengkap

Square X125 juga tidak ketinggalan dalam hal teknologi. Beberapa fitur unggulan yang disematkan antara lain: Layar TFT 5 inci, Smart Key system dan Port USB.

Side stand switch untuk keamanan

Menariknya lagi, motor ini sudah dilengkapi ABS di kedua roda, yang masih jarang di kelas skutik 125 cc.

Harga Masih Misterius

Sayangnya, hingga saat ini pihak Honda Vietnam belum mengumumkan harga resmi dari motor unik ini. Hal ini justru menambah rasa penasaran, terutama jika nantinya masuk pasar Indonesia.