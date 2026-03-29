Dony Lesmana Eko Putra
29 Maret 2026, 18.10 WIB

Ford Escort 1978 Eks Ken Block Dijual, Mobil Gymkhana Langka 333 HP Ini Jadi Buruan Kolektor

Ford Escort 1978 bekas Ken Block kini dijual dan jadi incaran kolektor dunia. (Istimewa)

JawaPos.com - Salah satu mobil Gymkhana langka yang pernah dimodifikasi dan dikendarai oleh legenda reli Ken Block kini muncul di pasar dan ditawarkan untuk dijual. Mobil ini menjadi magnet bagi kolektor karena memadukan sejarah motorsport dengan performa ekstrem.

Unit yang dimaksud adalah Ford Escort 1978, kendaraan ikonik yang tidak hanya memiliki nilai historis tinggi, tetapi juga daya tarik besar bagi penggemar otomotif dan investor. Mobil ini dinilai sebagai salah satu aset otomotif unik yang mampu memberikan pengalaman berkendara sekaligus potensi investasi.

Dibangun Khusus untuk Gymkhana

Escort ini dibeli oleh Ken Block pada tahun 2008 sebelum kemudian dimodifikasi secara total oleh Quick Motorsport untuk kebutuhan kompetisi Gymkhana Grid.

Setelah proses modifikasi, mobil ini hampir tidak memiliki kesamaan dengan versi jalan raya. Seluruh struktur dan performa dirancang ulang untuk menghasilkan kemampuan maksimal di lintasan ekstrem.

Desain Ekstrem dan Material Balap

Transformasi besar dilakukan pada bodi mobil, termasuk:

  • Penggunaan Rocket Bunny widebody kit dengan fender lebar agresif
  • Penambahan spoiler belakang dan roof scoop berbahan karbon
  • Penggantian kaca samping menjadi polycarbonate ringan
  • Finishing warna hitam doff dengan grafis bendera Amerika di kap mesin

Performa Buas 333 HP

Di sektor dapur pacu, Ford Escort ini dibekali mesin balap racikan Millington Diamond berkapasitas 2.5-liter 4-silinder.

Spesifikasinya meliputi 16 katup dengan individual throttle bodies, ECU dari Cosworth, tenaga mencapai 333 hp dan torsi 334 Nm dan redline hingga 9.000 rpm.

Tenaga disalurkan ke roda belakang melalui transmisi sequential 6-percepatan dari Sadev. Dengan bobot hanya sekitar 906 kg, mobil ini menawarkan rasio tenaga terhadap berat yang sangat impresif.

Handling Kelas Dunia

Sasis mobil juga mengalami peningkatan signifikan dengan suspensi coilover 3-way adjustable dengan reservoir eksternal. Serta sistem rear end khusus bergaya WRC dan adjustable sway bar dan link suspensi khusus. Dibekali juga Skid plate untuk perlindungan saat aksi ekstrem.

Interior Minimalis Ala Mobil Balap

Bagian kabin dibuat sangat fungsional dengan terpasang jok balap dari Recaro, setir racing Sparco, dashboard custom. Juga terdapat tanda tangan asli Ken Block pada panel pintu.

