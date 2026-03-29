Dony Lesmana Eko Putra
30 Maret 2026, 00.57 WIB

Xiaomi SU7 2026 Meledak di Pasar, 15.000 Pesanan dalam 34 Menit

Kehadiran Xiaomi SU7 2026 langsung mencuri perhatian pasar mobil listrik. (Istimewa)

JawaPos.com - Xiaomi SU7 2026 langsung mencuri perhatian pasar mobil listrik. Pendiri sekaligus CEO Xiaomi, Lei Jun, mengungkapkan bahwa sedan listrik terbaru ini berhasil mencatat pengiriman 4.000 hingga 5.000 unit pada minggu pertama setelah resmi mulai dikirim ke konsumen.

Model ini diluncurkan pada 19 Maret 2026 dan pengiriman perdana dimulai pada 23 Maret. Tak hanya itu, Xiaomi juga mencatat respons pasar yang sangat kuat, dengan 15.000 pesanan masuk hanya dalam 34 menit setelah peluncuran resmi.

Lei Jun menyebut Xiaomi telah melakukan persiapan lebih matang untuk mempercepat distribusi Xiaomi SU7 2026, termasuk melalui proses produksi yang lebih efisien dan ketersediaan unit yang siap kirim.

Pencapaian ini mempertegas posisi Xiaomi sebagai salah satu pemain baru yang serius di pasar mobil listrik sedan. Sebelumnya, generasi awal SU7 juga sempat terjual habis dalam 24 jam usai debut perdananya pada 2024.

Desain Tetap Sporty, Kini Lebih Modern

Secara tampilan, Xiaomi SU7 2026 masih mempertahankan desain fastback yang menjadi ciri khasnya. Namun, ada sejumlah penyegaran pada bagian eksterior, termasuk grille depan baru yang kini terintegrasi dengan radar gelombang milimeter.

Lampu depan khas berbentuk “tetesan air” tetap dipertahankan, dengan kemampuan sorot lampu jauh hingga 400 meter.

Pilihan warna baru meliputi Cabriolet Blue, Crimson Red, dan Indigo Green, sehingga total pilihan warna menjadi sembilan. Kendaraan ini memiliki panjang 4.997 mm, dengan jarak sumbu roda 3.000 mm, dan dilengkapi roda 20 inci dengan konfigurasi ban yang berbeda ukuran.

Di bagian belakang, model ini mempertahankan desain lampu belakang "halo" dan memiliki spoiler belakang yang dapat dibuka secara elektrik.

Interior dan kokpit cerdas

Kabin ini menghadirkan sistem kokpit cerdas Xiaomi yang diperbarui, berpusat pada layar 3K 16,1 inci, tampilan head-up 56 inci, dan panel instrumen putar 7,1 inci. Penumpang belakang dapat mengakses layar ekspansi opsional dan panel kontrol yang dapat dipindahkan.

Sistem ini mendukung konektivitas 5G ganda, Wi-Fi 7, kontrol kendaraan berbasis UWB, dan integrasi IoT. Interaksi suara ditangani oleh asisten dalam mobil Xiaomi, yang mendukung kontrol lebih dari 95% fungsi kendaraan.

Pengaturan tempat duduk mencakup 18 arah penyesuaian, bantalan yang dapat diperpanjang hingga 60 mm, dan penyangga samping aktif. Kursi penumpang depan dengan desain zero-gravity menawarkan ventilasi, pemanas, dan pijat 10 titik.

Sistem penggerak, jangkauan, dan pengisian daya

Seri SU7 terdiri dari tiga varian yang menggunakan motor listrik V6s Plus. Output daya dinilai sebesar 235 kW untuk versi Standard dan Pro, serta 288 kW untuk varian Max.

