Dony Lesmana Eko Putra
30 Maret 2026, 02.56 WIB

Cara Pakai Engine Brake di Motor Matic Saat Turunan Agar Tidak Blong

Cara memanfaatkan engine brake saat jalanan menurun. (Istimewa).

JawaPos.com - Banyak pengendara motor matic masih salah saat melintasi jalan turunan. Padahal, ada teknik sederhana yang bisa membantu motor lebih aman dan rem tidak cepat panas, yaitu memanfaatkan engine brake dengan cara yang benar.

Teknik ini penting untuk membantu mengurangi laju motor tanpa terus-menerus mengandalkan rem. Jika rem dipakai berlebihan saat turunan, suhu kampas dan sistem pengereman bisa meningkat, sehingga berisiko menurunkan performa pengereman.

Karena itu, memahami cara menggunakan engine brake motor matic bisa membantu pengendara tetap aman dan lebih nyaman di jalan.

Secara sederhana, engine brake adalah efek perlambatan kendaraan yang terjadi saat putaran mesin menahan laju roda ketika gas ditutup.

Pada motor matic, engine brake memang tidak sekuat motor manual, tetapi tetap ada dan cukup membantu saat motor melaju di jalan menurun.

Ketika pengendara melepas grip gas sepenuhnya, sistem transmisi CVT dan putaran mesin akan membantu menahan laju motor. Inilah yang disebut sebagai engine brake motor matic.

Kenapa Engine Brake Penting Saat Turunan?

Menggunakan engine brake saat turunan memiliki banyak manfaat, terutama dari sisi keselamatan. Beberapa keuntungannya antara lain: mengurangi beban kerja rem, mencegah rem cepat panas, membantu motor tetap stabil, membuat laju motor lebih terkontrol, mengurangi risiko rem blong saat turunan panjang.

Karena itu, teknik ini sangat penting saat melewati jalan pegunungan, jalur wisata, atau turunan panjang yang sering ditemui saat perjalanan luar kota.

Cara Manfaatkan Engine Brake Motor Matic Saat Turunan

Agar efektif dan tetap aman, penggunaan engine brake pada motor matic tidak bisa dilakukan sembarangan. Berikut caranya:

1. Tutup Gas Secara Penuh
Langkah paling dasar adalah melepas tuas gas sepenuhnya saat mulai memasuki turunan. Saat gas ditutup, putaran mesin akan membantu menahan laju motor. Jangan justru tetap membuka gas saat jalan menurun, karena itu membuat motor meluncur lebih cepat dan rem bekerja lebih berat.

2. Kurangi Kecepatan Sejak Awal
Kesalahan yang sering terjadi adalah membiarkan motor melaju terlalu cepat di awal turunan, lalu panik mengerem di tengah jalan.

Cara yang benar adalah kurangi kecepatan sejak sebelum masuk turunan. Dengan begitu, engine brake bisa bekerja lebih efektif dan pengendara tidak perlu menekan rem secara berlebihan.

3. Gunakan Rem Depan dan Belakang Secara Bergantian
Meski memanfaatkan engine brake, pengendara tetap harus menggunakan rem untuk menjaga kecepatan. Namun, rem sebaiknya digunakan secara halus dan bergantian, bukan ditekan terus-menerus.

