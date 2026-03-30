Tongkat Estafet Berpindah, Masanao Kataoka Jadi Bos Baru Honda Indonesia

JawaPos.com - PT Honda Prospect Motor resmi mengumumkan pergantian pucuk pimpinan melalui seremoni serah terima jabatan, dengan Masanao Kataoka sebagai President Director yang baru. Dalam kesempatan tersebut, Shugo Watanabe secara resmi menyerahkan posisinya setelah memimpin perusahaan selama beberapa tahun terakhir.

Berbekal pengalaman lebih dari 20 tahun di Honda di berbagai lini, Kataoka kini dipercaya memimpin operasional Honda di Indonesia di tengah dinamika industri otomotif yang terus berubah.

Indonesia dinilai sebagai salah satu pasar strategis Honda secara global, dengan peluang pertumbuhan yang besar dan karakter konsumen yang terus berkembang.

Di bawah kepemimpinan baru, Honda berkomitmen untuk terus menghadirkan produk serta layanan yang sesuai kebutuhan pasar, sekaligus memperkuat fondasi bisnis jangka panjang.

Kataoka memulai kariernya di Honda sejak tahun 2000 dan telah menempati berbagai posisi strategis. Ia pernah berkiprah di bidang Marketing & Sales di Filipina dan Malaysia, sebelum kemudian mendalami Product Planning di Jepang.

Dalam beberapa tahun terakhir, ia juga menangani Life Cycle Business Planning serta Automobile Business Strategy, dengan fokus pada pengembangan portofolio produk yang selaras dengan perubahan kebutuhan konsumen dan tren industri otomotif global.

Pengalamannya di berbagai negara Asia, termasuk Filipina dan Malaysia, turut membentuk pemahamannya terhadap karakter pasar serta ekspektasi konsumen di kawasan ASEAN.

“Saya merasa terhormat dapat dipercaya untuk memimpin Honda di Indonesia. Indonesia selalu menjadi salah satu pasar yang sangat penting bagi Honda secara global, dengan potensi yang besar serta lanskap industri otomotif yang sangat dinamis. Saya ingin terus membawa Honda tumbuh bersama konsumen di Indonesia dengan menghadirkan pengalaman mobilitas yang menyenangkan, andal, dan relevan di setiap tahap kehidupan mereka,” ungkap Masanao Kataoka di Jakarta, Senin (30/3).

Pada kesempatan yang sama, Honda juga memberikan apresiasi kepada Shugo Watanabe atas kontribusinya selama menjabat. Di bawah kepemimpinannya, berbagai langkah strategis berhasil dilakukan, mulai dari penguatan jaringan dealer, peningkatan layanan purna jual, hingga persiapan awal menghadapi era elektrifikasi melalui peluncuran produk hybrid yang lebih luas.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi bagian dari perjalanan Honda di Indonesia. Saya sangat bangga dengan pencapaian yang telah diraih bersama seluruh tim Honda Indonesia, serta dukungan dari para konsumen dan mitra kami. Saya percaya Honda akan terus berkembang dan menghadirkan nilai yang lebih besar bagi konsumen di Indonesia di masa depan,” ujar Shugo Watanabe.

Ke depan, Honda akan terus mengoptimalkan strategi bisnisnya di Indonesia melalui dua fokus utama, yakni penataan strategi produk yang lebih terarah serta penguatan jaringan dealer dan layanan purna jual.