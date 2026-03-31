Dony Lesmana Eko Putra
31 Maret 2026, 21.42 WIB

SUV Changan UNI-T Resmi Diproduksi di Brasil, Ini Spesifikasinya

Changan resmi tancap gas di Brasil. Pabrikan asal China itu mulai produksi lokal SUV UNI-T. (dok.Changan)

JawaPos.com - Changan resmi tancap gas di Brasil. Pabrikan asal China itu mulai produksi lokal SUV UNI-T dan menyiapkan investasi jumbo hingga Rp 24 triliun untuk memperkuat industri otomotif di negara tersebut.

Peresmian ini sekaligus menandai dimulainya produksi lokal SUV Changan UNI-T, yang menjadi model pertama yang dirakit di negara tersebut. Acara ini turut dihadiri Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Wakil Presiden Geraldo Alckmin.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong industrialisasi berteknologi tinggi sekaligus mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan di Brasil.

Total Investasi Tembus Rp 24 Triliun
Changan menunjukkan komitmen serius di pasar Brasil dengan investasi besar dalam beberapa tahun terakhir. Untuk periode 2026–2028, Changan menyiapkan investasi baru sebesar USD 950 juta atau sekitar Rp 15 triliun. 

Jika digabungkan dengan investasi sebelumnya sebesar USD 570 juta, total investasi mencapai USD 1,52 miliar atau sekitar Rp 24 triliun. 
Fasilitas produksi di Anapolis ini memiliki kapasitas hingga 90.000 unit per tahun.

Changan UNI-T Dikembangkan Khusus untuk Brasil
Model UNI-T yang diproduksi di Brasil merupakan hasil kolaborasi selama tiga tahun antara lebih dari 200 insinyur dari China dan Brasil.
SUV ini dibekali mesin 1.5L Turbo GDi BlueCore Flex yang mampu menggunakan campuran etanol dan bensin, sesuai karakter pasar Brasil.

Mobil ini juga telah diuji hingga 200.000 km dalam berbagai kondisi untuk memastikan ketahanan dan performa. Selain itu, UNI-T dilengkapi fitur lokal seperti: perintah suara berbahasa Portugis, kokpit digital terhubung, sistem yang disesuaikan dengan pengguna Brasil.

Dukung Mobilitas Ramah Lingkungan
Changan juga berencana memperluas lini produknya di Brasil dengan menghadirkan kendaraan berbasis: flex-fuel, hybrid (HEV) hingga elektrifikasi lainnya. Selain itu, perusahaan akan memperkuat rantai pasok lokal serta pengembangan riset dan teknologi otomotif.

Target Ekspansi Dealer
Untuk memperkuat pasar, Changan menargetkan pembukaan lebih dari 60 dealer pada 2026. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penetrasi pasar sekaligus mendukung transformasi industri otomotif Brasil menuju mobilitas yang lebih cerdas dan berkelanjutan.

Masuknya Changan ke Brasil bukan sekadar ekspansi bisnis, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun industri otomotif berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan di pasar global.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
