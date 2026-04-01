CSI Buka Suara terkait Terbakarnya Chery Tiggo Cross CSH di Tol Jakarta-Cikampek

JawaPos.com-PT Chery Sales Indonesia (CSI) angkat bicara terkait insiden terbakarnya satu unit Chery Tiggo Cross CSH pada 31 Maret 2026 di Kawasan Tol Jakarta-Cikampek.

Menurut siaran resmi yang diberikan oleh perusahaan, saat ini pihaknya sedang melakukan investigasi bersama dengan tim teknis di lokasi kejadian dengan mengedepankan standar global pada saat melakukan investigasi.

’’Berdasarkan kronologi, kendaraan tersebut dikendarai untuk keperluan pengantaran internal, dari dealer menuju area penyimpanan. Pengantaran ini merupakan proses yang tidak terkait pembelian atau perjalanan konsumen,” tulis keterangan resmi tim CSI, Rabu.

Menurut laporan dari pengemudi, kendaraan tersebut dalam keadaan normal dan tidak menemukan kejanggalan selama dalam perjalanan. Terjadinya kebakaran secara tiba-tiba, setelah munculnya asap, pengemudi mulai menepikan kendaraan.

Munculnya api pada kendaraan tersebut, berawal dari area bagian depan kendaraan. Pada tahap investigasi ini, belum terdapat indikasi yang mengaitkan insiden dengan baterai maupun sistem kelistrikan, yang berada di bagian bawah kendaraan pada area tengah hingga belakang.

Hingga kini, pihaknya masih terus berusaha untuk menemukan masalah yang menyebabkan terjadinya kebakaran pada kendaraan tersebut.

Menurut mereka, terjadinya kebakaran dikarenakan adanya faktor internal seperti keterlibatan material eksternal atau benda asing di luar komponen produk, masih belum dapat dikesampingkan.